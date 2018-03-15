Алексей Смертин будет руководить московским "Динамо"

В заявлении по итогам заседания говорится, что большинством голосов совет директоров досрочно прекратил полномочия Муравьева в качестве гендиректора.

Сообщается, что "в связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров", пишет "Спорт экспресс".

Пресс-служба общества "Динамо" отмечает, что клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

В прошлом сезоне "Динамо" победило в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вернулось в высший дивизион российского футбола. После 22 туров чемпионата России команда занимает 12-е место, имея в активе 24 очка.

Справка

Алексей Смертин родился 1 сентября 1975 года в Барнауле. Первой командой Смертина стал ФК "Полимер", а вскоре перешёл в барнаульское "Динамо". С 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.