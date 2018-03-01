BMW и ордена: Путин вручил награды российским олимпийцам

Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru. Путин вручил награды российским олимпийцам. Фото: kremlin.ru.

Вместе с наградами призеры получили именные BMW X4, X5 и X6.

БМВ за олимпийскую медаль: Красная площадь готовится к награждению российских спортсменов pic.twitter.com/2fCL9lhC99 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2018 г.

Во время награждения в Кремле президент отметил, что все присутствующие спортсмены "достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер", сообщает пресс-служба президента России.

Владимир Путин,

президент России:

Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее. Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но всё-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото.

Также президент отметил, что сложившаяся вокруг российского спорта ситуация "заставила сделать много серьёзных выводов и по линии международного спорта, и, главное, по системе управления спортивной сферой внутри страны.

Владимир Путин,

президент России:

Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы чётко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной.

Хоккеист Илья Ковальчук во время ответной речи раскрыл главную задачу российских олимпийцев на Играх в Пхенчхане.

Илья Ковальчук,

член сборной России по хоккею:

Одной из основных наших задач было вернуть наш флаг и гимн, и пару часов назад нам сказали, что Олимпийский комитет России восстановили в правах, и теперь наши будущие олимпийцы — и летних, и зимних видов спорта – могут выступать под своим флагом, слушать свой гимн после победы.

Факт

На XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российская сборная завоевала 17 медалей — 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.