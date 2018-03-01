BMW и ордена: Путин вручил награды российским олимпийцам

Российские спортсмены-олимпийцы получили государственные награды в Кремле. Знаки отличия вручил лично президент РФ Владимир Путин. 46 спортсменов награждены орденом Дружбы и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" обеих степеней.
Вместе с наградами призеры получили именные BMW X4, X5 и X6.
БМВ за олимпийскую медаль: Красная площадь готовится к награждению российских спортсменов pic.twitter.com/2fCL9lhC99— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 февраля 2018 г.
Во время награждения в Кремле президент отметил, что все присутствующие спортсмены "достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер", сообщает пресс-служба президента России.
Владимир Путин,
президент России:
Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее. Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но всё-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото.
Также президент отметил, что сложившаяся вокруг российского спорта ситуация "заставила сделать много серьёзных выводов и по линии международного спорта, и, главное, по системе управления спортивной сферой внутри страны.
Владимир Путин,
президент России:
Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы чётко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной.
Хоккеист Илья Ковальчук во время ответной речи раскрыл главную задачу российских олимпийцев на Играх в Пхенчхане.
Илья Ковальчук,
член сборной России по хоккею:
Одной из основных наших задач было вернуть наш флаг и гимн, и пару часов назад нам сказали, что Олимпийский комитет России восстановили в правах, и теперь наши будущие олимпийцы — и летних, и зимних видов спорта – могут выступать под своим флагом, слушать свой гимн после победы.
Факт
На XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российская сборная завоевала 17 медалей — 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.