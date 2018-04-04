Взяться за факел: как барнаульцы могут поучаствовать в эстафете зимней Универсиады-2019

2 апреля начался прием заявок на конкурс от желающих вступить в ряды факелоносцев эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады, которая состоится 2-12 марта 2019 года в Красноярске. Маршрут эстафеты будет проходить в том числе и через Барнаул. Как стать его участником, читайте в нашем разборе.
Определять их имена планируется на конкурсной основе. Кандидаты должны быть старше 18 лет, обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной.
Как отмечает портал "Алтайский спорт", конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел. А он не такой уж и легкий.
Сделать это можно с помощью автоматизированной информационной системы "Молодежь России". Прием заявок завершится 2 мая 2018 года. В каждом городе определять факелоносцев будет специальная комиссия. Она оценит портфолио кандидатов и выберет из них самых достойных.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Эстафета огня стартует 20 сентября 2018 года, в международный день студенческого спорта. Ее маршрут пройдет по улицам и площадям 30 городов страны. В их числе – Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, Красноярск, Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.
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