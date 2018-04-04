Взяться за факел: как барнаульцы могут поучаствовать в эстафете зимней Универсиады-2019

1 Как будут выбирать факелоносцев?

Определять их имена планируется на конкурсной основе. Кандидаты должны быть старше 18 лет, обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной.

Как отмечает портал "Алтайский спорт", конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел. А он не такой уж и легкий.