"Мария-Ра" проведет марафон в честь закрытия лыжного сезона

Жители Барнаула смогут принять участие в лыжном марафоне от компании "Мария-Ра".
Торговая сеть "Мария-Ра" приглашает барнаульцев пройти "Трассу здоровья". Мероприятие будет проходить 25 марта с 8:00 до 18:00 на лыжной базе "Динамо".
Участники марафона пройдут 55 км свободным стилем по направлению "Динамо-Зимари-Динамо". Регистрация всех желающих пройдёт на старте.
Каждый участник получит угощение от спонсоров, сообщается на сайте компании.
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