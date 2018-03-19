"Мария-Ра" проведет марафон в честь закрытия лыжного сезона

Торговая сеть "Мария-Ра" приглашает барнаульцев пройти "Трассу здоровья". Мероприятие будет проходить 25 марта с 8:00 до 18:00 на лыжной базе "Динамо".

Участники марафона пройдут 55 км свободным стилем по направлению "Динамо-Зимари-Динамо". Регистрация всех желающих пройдёт на старте.

Каждый участник получит угощение от спонсоров, сообщается на сайте компании.

Анастасия Котия