"Ростелеком" завершил зимний сезон серией праздников и конкурсов в городах Алтайского края

В феврале при поддержке "Ростелекома" в Барнауле, Бийске и Рубцовске прошли праздничные программы "День супермена", а в барнаульских спорткомплексах - соревнования по сноуборду и детскому моно-футболу. На городских праздниках федеральный оператор озвучил имена победителей онлайн-конкурсов, проведенных в Инстаграме, а также выставил свою команду для участия в интеллектуальной игре "Финансовый мир".
"День супермена", посвященный Дню защитника Отечества, проходил в торговых центрах краевой столицы и крупных городах. Генеральным партнером мероприятия выступили ТРЦ "GALAXY", партнерами – ТЦ "Ривьера" (Бийск) и ТЦ "Радуга" (Рубцовск). "Ростелеком" решил поощрить мужчин, ставших лучшими в конкурсе "Самый внимательный" (участники конкурса должны были максимально точно повторить движения фитнес-инструктора).
В Бийске главный приз конкурса - камеру домашнего видеонаблюдения (услуга "Умный дом") – выиграл Илья Дубовик, а в Рубцовске – Константин Конслов. Сувенирную продукцию от компании получили десятки самых активных и позитивных горожан.
На празднике были названы имена победителей онлайн-конкурса "Супергод для супермена", проведенного для подписчиков группы @rostelecom.altai (Инстаграм). Так, обладателем подарочного сертификата "Год фитнеса" в Рубцовске стали Марина Богер (фитнес-клуб "Алмаз"), а в Бийске - Екатерина Бухмастова (фитнес-клуб "Апельсин"). Конкурс "Ростелекома" собрал в соц сети шести с половиной тысяч просмотров, 1300 комментариев и более 600 участников.
В последнее воскресенье февраля в барнаульском ТРЦ "GALAXY" в рамках проекта повышения финансовой грамотности населения прошла интеллектуальная игра "Финансовый мир". Компания "Ростелеком" выставила на игру свою команду, которая показала высокие знания в области финансовой грамотности и заняла в итоге второе место.
Также в феврале при поддержке "Ростелекома" в Барнауле состоялся первый чемпионат по моно-футболу для юных спортсменов. Организатором детского праздника спорта выступила секция детского футбола "Мастербол" в партнерстве с "CX News" (новости спорта Алтайского края). А на барнаульском горно-лыжном комплексе "Авальман" оператор уже традиционно в партнерстве с магазином по прокату сноубородов и горных лыж "СНЕГ-boardshop" помог провести соревнования сноубордистов в дисциплине "Slopestyle". Призерам и участникам соревнований от компании были вручены ценные призы и фирменные сувениры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.