На новом месте: в Алтайском крае проходит масштабный лыжный марафон

Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина. Алтайский лыжный марафон в с. Черемное. Фото: Надежда Будрина.

Дистанция марафона — 50 км. Стартовали участники в селе Черемное с 9 до 10 утра, а финишировали на "Трассе здоровья" у базы "Динамо". В этом году маршрут пролегает вдоль реки Барнаулки.

На старте лыжников угощали горячим чаем, вафлями и печеньем. Кроме жителей Барнаула, среди участников были гости и из соседних регионов — Новосибирска, Кемеровской области, Республики Алтай.

Елена,

жительница Кемерово:

— Мы в прошлом году приезжали на марафон, очень понравилось и поэтому приехали и в этот раз. И обязательно приедем в следующем году. Дома часто катаюсь на лыжах, но таких праздников у нас, к сожалению, не проводят.

Подробности марафона читайте на нашем сайте в понедельник, 5 марта.