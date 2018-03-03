На новом месте: в Алтайском крае проходит масштабный лыжный марафон

3 марта проходит третий Алтайский лыжный марафон. В этом году его приурочили к 25-летию компании "Мария-Ра", а участниками стали более 1 600 человек. Altapress.ru подготовил фоторепортаж со старта марафона в селе Черемное.
Дистанция марафона — 50 км. Стартовали участники в селе Черемное с 9 до 10 утра, а финишировали на "Трассе здоровья" у базы "Динамо". В этом году маршрут пролегает вдоль реки Барнаулки.
На старте лыжников угощали горячим чаем, вафлями и печеньем. Кроме жителей Барнаула, среди участников были гости и из соседних регионов — Новосибирска, Кемеровской области, Республики Алтай.
Елена,
жительница Кемерово:
— Мы в прошлом году приезжали на марафон, очень понравилось и поэтому приехали и в этот раз. И обязательно приедем в следующем году. Дома часто катаюсь на лыжах, но таких праздников у нас, к сожалению, не проводят.
Подробности марафона читайте на нашем сайте в понедельник, 5 марта.
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