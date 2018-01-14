Барнаульцы делятся бодрящими и морозными снимками "Трассы здоровья"

Вчера, 15:23.
Спорт

14 января состоялся праздник продуктовой сети "Мария-Ра", которая пригласила барнаульцев на "Трассу здоровья". Участники делятся эмоциями и снимками в соцсетях. Судя по всему, праздник удался.

"Трассе здоровья".
"Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Накануне праздника организаторы еще раз проверили состояние трассы  на лыжной базе "Динамо, Змеиногорский тракт, 36 и подготовили все для приема гостей. 

14 января в Барнауле морозно. Столбик термометра опускался до минус 28 градусов, но на "Трассе здоровья" собралось множество барнаульцев. Прошагав 10 км по снежному сосновому лесу, они пишут: "Ощущение супер"! Вернувшись на базу, они фотографировались с Котом Матроскиным и другими сказочными персонажем, а еще угощались горячим чаем. 

Слоган мероприятия: "От здорового питания до здорового образа жизни вместе с "Мария-Ра" понравился барнаульцам и они цитировали его в своих постах.  

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