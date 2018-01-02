Смешные фотографии с лыжных склонов

Наступают новогодние каникулы, и любители крутых виражей и снега встают на лыжи и отправляются в горы за сезонной порцией адреналина. Приводим подборку смешных снимков с любителями лыж.

Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Смешные фото с новогодних склонов. Фото: СС0. Источник