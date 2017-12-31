20 новогодних приколов

Новый год можно провести по-разному, но некоторые вещи в нем остаются неизменными: закупаться продуктами, как будто на неделю вперед, смотреть трансляцию с поздравлением президента и ненавидеть мир 1-го января.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
Новогодние приколы. Фото: fishki.net.
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