Как в Барнауле в метель открыли главную новогоднюю площадку и запустили салют

Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как в Барнауле открыли главную новогоднюю площадку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Напомним, в этом году на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.

Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.

Новогоднее оборудование на 12 млн рублей включает ель, объемную светодиодную стилизованную звезду, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка — световой потолок с вензельными гирляндами, дополнительная иллюминация в виде разноцветной белт-лайт ленты. Это оборудование может прослужить около пяти лет, сообщается на сайте города.