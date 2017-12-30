Как в Барнауле в метель открыли главную новогоднюю площадку и запустили салют

29 декабря в Барнауле празднично открыли главную новогоднюю площадку города. В метель, на пл. Сахарова толпа детей с родителями и бабушками-дедушками наблюдала за театрализованным представлением "Новогодние сюрпризы". А в шесть вечера на площади запустили салют.
Напомним, в этом году на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.
Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.
Новогоднее оборудование на 12 млн рублей включает ель, объемную светодиодную стилизованную звезду, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка — световой потолок с вензельными гирляндами, дополнительная иллюминация в виде разноцветной белт-лайт ленты. Это оборудование может прослужить около пяти лет, сообщается на сайте города.
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