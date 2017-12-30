Посетителям барнаульского парка на новогодних каникулах будут мерить щеки

"Особо отличившихся по программе разгрузки ждут подарки счастья", пишет официальный сайт администрации города, имея в виду бесплатные катания на карусели "Карнавал" и катке, а также посещение "Комнаты смеха".

Каток в парке заработает 2 января с 12:00. С 3 января "Центральный" начнет работать в обычном режиме — с 10:00 до 19:00.

8 января в 13:00 в "Центральном" проведут традиционный во многих городах мира "Забег рождественских гусей". Стать участником забега может каждый желающий. Победитель получит приз. Кроме того, в этом день в парке устроят детскую игровую программу-квест "Парковые премудрости".