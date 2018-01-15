Теперь по-новому. В Барнауле на "Трассе здоровья" открыли лыжный сезон

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Ракшин и Александер Шахнер. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Первые лыжники стартовали от лыжной базы "Динамо" уже в полдевятого утра, когда на улице было темно, а термометр показывал – 25 С.

Согреться барнаульцам помогал горячий чай и теплые раздевалки, которые оборудовали у входа на базу "Динамо". Теперь до конца сезона лыжники смогут переодеваться в тепле.

По всей трассе установили новые туалеты и беседки. А на пятом километре посетителей не только поили чаем с печеньем, но и угощали горячим бульоном от "Грильницы". Сами же пункты питания стали больше. Таким образом организаторы надеются убрать очереди, чтобы финишировавшие лыжники не мерзли, стоя в ожидании напитка.

Катание на лыжах стало традицией для многих барнаульцев. Например, Тамара приезжают на "Трассу здоровья" всей семьей — с мужем и двумя детьми.

Тамара,

жительница Барнаула:

— Мы любители, но катаемся уже не первый год. Нам здесь очень нравится. Можно покататься, чаю попить, а теперь еще и в теплой раздевалке переодеваться удобно.

Пенсионерка Антонина из Мамонтовского района катается на лыжах с шестого класса, а сейчас ей 67. Она была участницей и призером многих краевых соревнований по лыжному спорту.

Антонина,

пенсионерка:

— Мы постоянно здесь катаемся. Люди такие доброжелательные, мы даже друга здесь завели, который нам постоянно помогает с лыжами и советами. Сам Александр Федорович Ракшин останавливается на лыжне, чтобы поболтать, это очень приятно. Вот только за лес душа болит, который здесь вырезают.

На старте и пятом километре по традиции выступали творческие коллективы и аниматоры. Любой желающий мог сфотографироваться с Чебурашкой, котом Матроскиным и Дедом Морозом.

Прокатиться на лыжах и погулять по лесу приезжают целыми делегациями. Так, в Барнаул из Тальменского района приехали 130 человек — представители районной администрации, ветераны спорта и действующие спортсмены, любители активного образа жизни.

Елена Сидорова,

заместитель главы Тальменского района по социальным вопросам:

— Мы второй раз уже участвуем. Будем снова сюда приезжать, активно вовлекать всех жителей в здоровый образ жизни.

Алексей впервые встал на лыжи на открытии сезона-2018. Он рассказывает, что было тяжело, но смог проехать десять километров, и теперь будет кататься чаще.

Валентина и Зоя занимаются скандинавской ходьбой. На "Трассе здоровья" уже не первый год проводят каждые выходные. "Ждали открытия и никак не могли дождаться. Мы прошли уже два круга по 4 километра, сейчас пойдем еще", — делится Валентина.

Если на старте люди переживали, что холодно, и ехать не очень хочется, то на финише признавались, что боялись напрасно. Если двигаться, то и погода нипочем, говорят участники праздника.

Прокатиться по барнаульской "Трассе здоровья" приезжают и из-за рубежа. В этот раз гостем стал австриец Александер Шахнер, гендиректор компании "Fischer-Россия" — мирового лидера по производству спортивных товаров. Он впервые приехал в Барнаул, чтобы покататься на лыжах, и прошел 25 километров.

"Я постоянно езжу по России, и видел много мероприятий. Но чтобы местный предприниматель делал так много для развития лыжного спорта, я вижу впервые", — рассказывает Александер.

Toyota Camry и другие призы

В этом году "Мария-Ра" решила отказаться от подсчета километров и традиционной раздачи призов и сертификатов у финиша. Их выдавали на пятом километре "Трассы" тем, кто сбросил чек в лототрон.

При этом традиционный розыгрыш призов как всегда состоится в конце сезона. Главным призом станет автомобиль Toyota Camry, владельца которому найдут в финальном розыгрыше призов 26 марта. Как и в предыдущие годы, каждую неделю в эфире телеканала "Катунь 24" будут разыгрывать 10 комплектов лыж и подарочных карт на 10 тысяч рублей для покупок в магазинах "Мария-Ра". На открытии сезона шесть с половиной тысяч человек скинули в лототрон более 9,5 тысяч чеков.

Главное условие для участия в розыгрыше — в выходные прокатиться на лыжах до пятого километра и сбросить чек из "Марии-Ра" на сумму от 500 рублей.

Первый розыгрыш призов в этом сезоне пройдет уже вечером 15 января в прямом эфире телеканала "Катунь 24".

Факт

Лыжники съели 2,5 тонны вафель и пряников и выпили 35 тысяч стаканов вкусного чая.