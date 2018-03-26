Как попасть на Чемпионат мира по футболу 2018: лайфхаки от барнаульцев

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Как купить билет на Чемпионат мира по футболу 2018

Продажа билетов на Чемпионат мира проходит в три этапа: первый, второй и "продажи в последний момент". Первые два делятся на периоды. Сначала у любителей футбола есть возможность получить билет путем жеребьевки. Во втором остатки продаются в порядке живой очереди.

Сейчас идет второй этап. Жеребьевка закончилась, но купить билет еще можно до 3 апреля. Третий этап, на котором распродадут последние остатки, начнется 18 апреля и будет идти вплоть до финального матча, который состоится 15 июля.

Как покупать Купить билеты можно исключительно на сайте fifa.com. На сайте следует для начала создать аккаунт, указав свой электронный ящик. Можно также авторизоваться через аккаунты Google или Facebook. Далее нужно составить заявку, указав гражданство и страну проживания. Сайт предложит ознакомиться с правилами покупки билетов и правилами поведения на стадионе. Согласившись с ними, вы перейдете на страницу выбора билетов и таблицу заполнения личных данных.

Николай Ковалев, руководитель одного из охранных предприятий Барнаула, билеты на мундиаль приобрел еще осенью 2017 года — с первой "жеребьевочной волной". По его словам, особых проблем тогда не было. Регистрация не заняла много времени. Дальше оставалось ждать: повезет или нет. Ковалеву повезло — вместе с женой он заполучил билеты на 1/8 финала в Санкт-Петербурге. Всего за 5 тысяч рублей. Есть вероятность, что он сможет посмотреть матч Германия—Бразилия.

Барнаульский менеджер Егор Чеховских оказался не таким везучим. В жеребьевке заветные билеты на плей-офф ему не попались. Пришлось вставать в очередь. Свое время "Ч" — 16.00 16 ноября — он помнит как сейчас.

Егор Чеховских,

менеджер из Барнаула:

— Я в этот момент был на работе. На сайте ФИФА мне сообщили, что время ожидания будет больше часа. В итоге все вылилось почти в пять часов. После того, как я смог зайти на платформу для заказа билетов, у меня было 10 минут, чтобы сделать выбор. И тут началось самое интересное. Приобрести льготные билеты на желаемые матчи не удалось, надо было быстро принимать другое решение. В этот момент вокруг меня собрались коллеги, интересующиеся футболом. Один говорил: "Жми сюда", другой: "Сюда". В итоге коллективными усилиями мы купили три билета на матчи в Сочи, Ростове и Волгограде.

Футбольный арбитр из Барнаула Роман Труханович тоже с улыбкой вспоминает свою историю с покупкой билетов на Чемпионат мира. Правда, тогда ему было не до смеха.

Дело в том, средства за билет списывают с банковской карты (только Visa). Деньги могут снять в любой момент в течение месяца, поэтому на карте надо всегда иметь определенную сумму. На этом Роман и попался.

Роман Труханович,

футбольный арбитр из Барнаула:

— Я без всякой задней мысли в выходные пошел в клуб, хорошо провел время и даже не посмотрел, сколько осталось денег. А утром мне приходит сообщение: на моей карте недостаточно средств для покупки билета. Не хватило каких-то 100 рублей. Я был в шоке. Начал искать информацию в интернете, позвонил на горячую линию. Мне сказали, что, скорее всего, повторного списания не будет. Я уже успел расстроиться. А вечером пришла еще одна sms — что деньги списаны нормально, билет куплен. Моему счастью не было предела.

Как найти жилье

Как рассказали наши собеседники, купить билеты — полдела, надо еще решить вопрос с проживанием. А это, как оказалось, не так легко.

Истерия вокруг бронирования гостиниц и съемных квартир началась еще в прошлом году. На всю страну прогремела история провинциального Саранска, также принимающего ЧМ-2018. Некоторые собственники решили не мелочиться и запросили за свои скромные квадратные метры по 100-150 тысяч рублей в сутки. И так не только в столице Мордовии, а по всей стране.

Сейчас вопрос ценообразования на гостиничные номера в футбольных городах мундиаля решается жестко.

В феврале 2016 года правительство выпустило специальное постановление, в котором установило максимальные цены на гостиничное обслуживание на время проведения ЧМ.

Разброс цен в нем — от 2,4 тысяч рублей за комнату в гостинице "без звезд" в Калининграде до 650 тысяч рублей за номер в пятизвездочной гостинице в Москве. Но средние цены вполне сопоставимы с финансовыми возможностями большинства болельщиков.

Как действуют ограничения? Гостиницы не могут устанавливать цены выше обозначенного уровня за месяц до первого матча чемпионата мира и заканчиваются через месяц после последнего матча 15 июля.

Гостиницы постоянно находят способы обойти ограничения. Например, навязывают дополнительные дорогостоящие услуги, увеличивают минимальный срок проживания, или вовсе закрывают ранее бронирование под предлогом компьютерной ошибки.

С такой проблемой столкнулся Егор Чеховских, когда решил забронировать гостиничный номер в Сочи для себя, жены и маленького ребенка. Оказалось, что под Новый год, когда он озадачился этим вопросом, "технический сбой" затронул почти все гостиницы Краснодарского края.

Исключением стал только далекий от футбольного ажиотажа Геленджик. В маленьком приморском городке семья из Барнаула забронировала на июнь комфортабельный номер на 17 ночей всего за 33 тысячи рублей. Это вполне по-божески.

Александр Городов, известный динамовский тренер, ныне руководящий загородной базой клуба, тоже отправляется в Сочи. На игры в этом городе он приобрел сразу пять билетов. С размещением у него проблем не будет: крышу над головой предоставит брат.

Александр Городов,

руководитель загородной базы ПФК "Динамо-Барнаул":

— Мы были в Сочи прошлым летом на Кубке Конфедерации. В городе предостаточно гостиниц, домов коттеджного типа, съемных квартир. Выбор огромный. Понятно, что собственники этого жилья будут стараться максимально заработать за один месяц чемпионата. После этого у них будет "тишина".

Многие болельщики, которые приедут на один матч чемпионата, вообще не задумываются по поводу жилья. Прилетел, сходил на футбол, вернулся домой — таков их маршрут.

Похожая история и у Романа Трухановича. Он посетит только групповую встречу Россия—Уругвай в Самаре. Роман рассказывает: в городе у него есть знакомые, готовые приютить на ночь. Если не получится, барнаулец планирует отправиться в ближайший от стадиона клуб.

"Я лучше проведу время с такими же болельщиками, чем буду спать в гостинице. Главное, чтоб на обратный путь денег хватило", — смеется Труханович.

Как добраться

Роман скромничает. Он один из немногих, кому с проездом в период Чемпионата мира реально повезло. Авиаперелет Барнаул—Москва—Самара обойдется молодому человеку в 15 рублей. Не тысяч. По такому же тарифу он вернется домой.

Роман стал победителем розыгрыша компании "Аэрофлот", которая одарила болельщиков сборной России рублевыми авиабилетами.

РЖД тоже идет навстречу футбольным фанам. Для их проезда до городов ЧМ-2018 компания выделила 75 комфортабельных составов. Более трети бесплатных мест уже забронированы.

Как оформить билет на поезде? Сделать это можно на интернет-ресурсе "Транспортная дирекция-2018". Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Егор Чеховских один из тех, для кого купе поезда станет вторым домом на время ЧМ. Парню предстоит поколесить между Сочи, Волгоградом и Ростовом. По его словам, проблем с бронированием проезда не было. "Российские железные дороги" даже пошли навстречу болельщикам.

Егор Чеховских,

менеджер из Барнаула:

— Перед Кубком конфедерации забронировать бесплатный проезд можно было только имея на руках паспорт болельщика и билет на матч. Сейчас все проще. Требуется только подтверждение того, что эти два документа оформлены. Это очень удобно, учитывая, что билеты еще мало кто получил.

Что касается обычного проезда, то здесь, как и ожидалось, все дорого. По словам Егора, на Чемпионат мира они полетят рейсом Новосибирск—Краснодар. Билеты в одну сторону, забронированные в декабре 2017 года, на двоих обошлись в 38 тыс. рублей. Полет до Сочи на эти же даты стоил бы 51 тыс. рублей. А ведь надо же еще вернуться домой!

Зачем нужен паспорт болельщика

Система Fan ID — российское нововведение. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами ЧМ, а также на городском общественном транспорте. Паспорт болельщика уже использовался во время Кубка конфедераций, который проходил в России летом 2017 года.

Собеседники altapress.ru рассказывают: паспорт болельщика — это меньшее из зол в череде приготовлений к ЧМ-2018. Получить его не сложно: нужно лишь зайти на сайт и оставить информацию о себе. Готовый документ барнаульские фаны забирают на Главпочтампе.

Егор Чеховских,

менеджер из Барнаула:

— Помню лето прошлого года, когда первый раз пришел на Главпочтамп. Подхожу к нужному окну, говорю, что надо забрать паспорт болельщика на Кубок конфедерации. Работница удивленно на меня смотрит: "Чего?". Я показываю на плакат, говорящий о том, что именно здесь выдают паспорта. Женщина все равно ничего не понимает и заявляет: "Ждите начальника почты". Сейчас, конечно, все по-другому.

По словам Егора, единственный минус — документ надо оформлять и на ребенка. И не важно — 10 ли ему лет или полгода. Юного болельщика надо обязательно сфотографировать на белом фоне. Попробуй это сделать, когда ребенок еще толком не сидит.

Егор рассказывает: фотосессия его шестимесячного сына проходила очень сложно. Ребенок крутился, хныкал, всячески сопротивлялся, но все же оказался в фокусе камеры. Дело того стоило. Теперь маленький Макар — полноценный член фанатского корпуса предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Опрос: а вы собираетесь на Чемпионат мира по футболу?

Виктор Сигарев,

президент ПФК "Динамо-Барнаул":

— Да. Планирую посетить матч открытия между сборной России и Саудовской Аравии в Москве. Билет на эту игру предоставил "Российский футбольный союз". Если будет возможность, посмотрю еще какие-нибудь матчи. В июне надолго уезжать из Барнаула не могу. В это время у нас в клубе период подготовки к новому сезону.

Вадим Смагин,

генеральный директор "Бочкаревского пивоваренного завода":

— У меня на это нет времени. К футболу я в принципе равнодушен. Наша компания занимается развитием хоккея.

Владимир Гордейчик,

гендиректор велнес-клуба "Магис-Спорт":