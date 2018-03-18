Двух российских футболистов не допустят на чемпионат мира

Врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия и футболист ЦСКА Виктор Васин не успеют набрать достаточные кондиции, чтобы выступить на ЧМ-2018, пишет РИА Новости.
Джикия травмировал передние крестообразные связки левого колена на январском тренировочном сборе во время одного из товарищеских матчей. Васин получил аналогичную травму в конце февраля в матче 1/16 Лиги Европы с "Црвеной Звездой".
Оба прооперированы в Италии в клинике "Вилла Стюарт".
"Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев, — сказал Безуглов. — Если человек был прооперирован в клинике "Вилла Стюарт", то, по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5-5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира".
Безуглов рассчитывает, что восстановление игроков пройдет максимально быстро, но в данном случае рисковать не стоит, пишет bfm.ru. Чемпионат мира — не просто игра в футбол, это футбол с максимальной самоотдачей, с очень тяжелым подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто, заметил врач.
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