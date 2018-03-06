100 дней до старта: Путин сыграл в футбол в Кремле в честь ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) запустила отсчет последних 100 дней до старта игр Чемпионата мира в России.
В ролике, посвященном финальному подготовительному этапу, засветились мировые звезды спорта и президент РФ Владимир Путин.
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
Всего в ролике присутствуют 32 спортсмена, представляющих каждую из стран-участниц чемпионата. Все они по очереди жонглируют мячом, сообщает RT. Владимир Путин в кадре появляется последним. Из всех героев видео он единственный, кто не делает финты, а играет в мяч посреди Кремля, пишет ura.ru.
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.
Факт
С 14 июня по 15 июля внимание футбольной общественности планеты будет приковано к России.
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