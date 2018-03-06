100 дней до старта: Путин сыграл в футбол в Кремле в честь ЧМ-2018

Вчера, 21:13.
Спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) запустила отсчет последних 100 дней до старта игр Чемпионата мира в России.

Футбол.
Футбол. Фото: СС0.

В ролике, посвященном финальному подготовительному этапу, засветились мировые звезды спорта и президент РФ Владимир Путин.

Всего в ролике присутствуют 32 спортсмена, представляющих каждую из стран-участниц чемпионата. Все они по очереди жонглируют мячом, сообщает RT. Владимир Путин в кадре появляется последним. Из всех героев видео он единственный, кто не делает финты, а играет в мяч посреди Кремля, пишет ura.ru.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

Факт

С 14 июня по 15 июля внимание футбольной общественности планеты будет приковано к России.

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