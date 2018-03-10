Официальный гимн "российского" чемпионата мира по футболу записал американец

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года. Он опубликовал композицию на своем канале в YouTube.
Гимн чемпионата мира прозвучит на открытии турнира 14 июня на стадионе "Лужники" перед матчем Россия – Саудовская Аравия, пишут "Известия".
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, он впервые пройдет в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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