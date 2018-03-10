Официальный гимн "российского" чемпионата мира по футболу записал американец

Гимн чемпионата мира прозвучит на открытии турнира 14 июня на стадионе "Лужники" перед матчем Россия – Саудовская Аравия, пишут "Известия".

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, он впервые пройдет в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.