Для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят специальные койки в больницах

Большинство российских регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для пьяных болельщиков организуют палаты в больницах. Это обойдется властям намного дешевле, чем спецучреждения, пишут "Известия".
В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно. А в Ростове-на-Дону для гостей чемпионата выделили 40 коек в терапевтическом отделении одной из ближайших к стадиону клиник.
Правительство Калининградской области накануне объявило, что на базе центральной городской больницы для гостей ЧМ-2018 откроется дополнительное отделение. Похожая система будет действовать и в Екатеринбурге. В диспетчерской скорой помощи для туристов будет работать англоговорящий специалист. Специально к ЧМ и медики, и диспетчеры учат английский и в других регионах.
Дискуссии о возрождении системы вытрезвителей начались после того, как Россия получила право проведения мундиаля. Хотя международные футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний болельщиков, у FIFA нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым фанатам оставлена на усмотрение регионов.
Для нарушителей общественного порядка, не нуждающихся в медпомощи, откроют временные изоляторы прямо на стадионах.
Справка
Россия готовится принять 1,5 млн гостей чемпионата мира по футболу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.