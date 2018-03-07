Для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят специальные койки в больницах

В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно. А в Ростове-на-Дону для гостей чемпионата выделили 40 коек в терапевтическом отделении одной из ближайших к стадиону клиник.

Правительство Калининградской области накануне объявило, что на базе центральной городской больницы для гостей ЧМ-2018 откроется дополнительное отделение. Похожая система будет действовать и в Екатеринбурге. В диспетчерской скорой помощи для туристов будет работать англоговорящий специалист. Специально к ЧМ и медики, и диспетчеры учат английский и в других регионах.

Дискуссии о возрождении системы вытрезвителей начались после того, как Россия получила право проведения мундиаля. Хотя международные футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний болельщиков, у FIFA нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым фанатам оставлена на усмотрение регионов.

Для нарушителей общественного порядка, не нуждающихся в медпомощи, откроют временные изоляторы прямо на стадионах.

Справка

Россия готовится принять 1,5 млн гостей чемпионата мира по футболу.