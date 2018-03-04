Для решения спорных вопросов в футболе разрешили видеоповторы

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально одобрил использование судьями видеоповторов во время матчей, сообщается на сайте IFAB.
Теперь судьи смогут использовать систему VAR (video assistant referee — "видеопомощник судьи") для разрешения спорных вопросов — был ли забит гол, следует ли назначать пенальти, требуется ли удалять игрока за грубую игру и кто именно нарушил правила, пишет polit.ru.
16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) примет решение, будут ли использоваться видеоповторы во время ЧМ-2018.
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