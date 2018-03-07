Захарова назвала "дикостью" заявления британского министра о пропуске ЧМ-2018 по футболу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и российские парламентарии подвергли критике заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об ограничении представительства России на ЧМ по футболу 2018 года. Джонсон заявил, что Лондон может бойкотировать чемпионат в случае, если будет установлена причастность России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ без сознания обнаружили экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным британских СМИ, они были отравлены неизвестным веществом. 6 марта британский министр заявил, что, если в деле об отравлении "окажется российский след", Лондон "даст ответ". Он также отметил, что в таком случае ему сложно представить участие сборной Англии в ЧМ-2018.
"Такие заявления главы внешнеполитической службы — это просто какая-то дикость. Есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Российское посольство в Лондоне призвалоне делать выводов до официального завершения расследования инцидента. Дипломаты выразили сожаление, что "вместо официального заявления, которое позволило бы прояснить ситуацию, министр предпочел угрожать России возмездием".
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что все эти заявления выглядят как "недобросовестная политика", пишет РИА Новости.
Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев связал нападки британских властей на Россию с предстоящими выборами, сообщает телеканал RT.
Депутат Андрей Луговой назвал пропагандистской уткой обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев, но добавил: "Долго себя ждать не заставили".
Справка
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.
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