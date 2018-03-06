Песков отказался комментировать обвинения в причастности к отравлению бывшего разведчика

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обвинения в причастности к отравлению в адрес Кремля "долго себя ждать не заставили".

Песков подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.



Он также добавил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию, пишет polit.ru.

Британские правоохранительные органы рассматривают версию отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля сильнодействующим опиатом — фентанилом. Как сообщает The Times, это предположение рассматривается, но считается маловероятным. Эту версию поддерживает издание Devon Online, уточняя, что фентанил является синтетическим опиатом, сильнее морфия в 50 раз, в медицине он используется для обезболивания.

Издание The Sun предполагает, что найденная вместе со Скрипалем женщина могла быть его дочерью.

5 марта Сергей Скрипаль был найден без сознания около торгового центра в Солсбери. Экс-полковник ГРУ был осужден за госизмену на 13 лет, но позже его обменяли на 10 российских агентов. Он получил убежище в Великобритании. По сообщениям британских СМИ, ранее Скрипаль обращался в полицию, выражая опасения за свою жизнь.