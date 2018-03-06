Литвиненко-2: в Англии неизвестным ядом отравили экс-сотрудника ГРУ

Скрипалю и молодой женщине, которая была вместе с ним, стало плохо на лавочке возле торгового центра. Они потеряли сознание. После этого ТРЦ и еще несколько объектов оцепили, на место вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Им удалось обнаружить неизвестный предмет. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено.

В полиции имена произошедших не сообщили, но факт отравления подтвердили. "Мы не называем имена пострадавших", — заявила РИА Новости представитель местной полиции.

В 1990-х Скрипаля завербовала британская разведка. Годы он передавал сведения, составляющие государственную тайну. В 2006 году полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля осудили к 13 годам лишения свободы. В суде говорилось, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман. После освобождения Скрипаль уехал в Англию, пишут РИА Новости.

Литвиненко, бежавший из России в 2001 году, скончался 23 ноября 2006 года в результате отравления высокорадиоактивным веществом полоний-210. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium.