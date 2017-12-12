Совершенно секретно: в Москве арестовали россиянина по подозрению в работе на ЦРУ

Подробности дела не разглашаются, так как оно носит гриф "Совершенно секретно". Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор.

По данным некоторых СМИ, Житнюк передавал секретную информацию Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ). Эти сведения касались российского Военно-морского флота.

11 декабря Мосгорсуд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам лишения свободы за шпионаж. 30 ноября на судоремонтном заводе в Тольятти задержали агента украинских спецслужб.