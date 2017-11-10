Шпионская программа ЦРУ искусно маскируется под вирус Касперского

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало вредоносную программу Hive ("Улей"), предназначенную для скачивания данных с зараженных компьютеров, код которой с целью маскировки имитирует код антивирусных программ компании "Лаборатория Касперского", сообщает ТАСС.
В процессе генерирования сертификатов аутентификации вирус маскируется под программы реально существующих разработчиков, отмечает WikiLeaks. В программном коде Hive содержатся три элемента, предназначенные для имитирования сертификата антивируса.
WikiLeaks поясняет, что какая-либо организация, подвергающаяся атаке со стороны ЦРУ, при просмотре трафика, исходящего из системы, вероятнее всего, придет к выводу, что похищение данных осуществляется при помощи программы, под которую маскируется вирус, пишет bfm.ru.
Появившаяся публикация служит продолжением серии документов Vault 8, обнародование которых WikiLeaks начала в марте. В рамках проекта организация опубликовала почти 10 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ.
В "Лаборатории Касперского" WikiLeaks заявили: "Мы пока изучаем отчет Vault 8 и предоставим более подробную информацию, как только она появится".
Производитель антивируса Касперский заявил, что по-прежнему гарантирует безопасность своим клиентам.
We've investigated the Vault 8 report and confirm the certificates in our name are fake. Our customers, private keys and services are safe and unaffected— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 9 ноября 2017 г.
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