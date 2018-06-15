В смету губернаторских выборов в Алтайском крае заложили возможность второго тура

Выборы в России продолжают дорожать. В этом году, по словам Ирины Акимовой, на губернаторскую кампанию в бюджете запланировано 350 млн рублей.

Тогда как на президентские выборы ЦИК выделил Алтайскому краю 254,3 млн рублей, пояснил altapress.ru председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов со ссылкой на сведения газеты "Коммерсантъ". Из них 202,8 млн рублей были предназначены на оплату труда работников избирательных комиссий.

Иначе говоря, избрание губернатора будет стоить налогоплательщикам почти на 100 млн (или на 37%) больше, чем президента (хотя, конечно, уровни бюджетов, из которых идет финансирование, разные).

Плюс второй тур

Около 80% бюджетных расходов на избирательную кампанию идет на дополнительную оплату и компенсации лицам, занятым в ее организации, пояснила Ирина Акимова. Но, по ее словам, ставки почасовой оплаты работникам комиссий в ходе губернаторской кампании предполагается установить на уровне президентской кампании.

Увеличение затрат глава крайизбиркома объяснила, во-первых, расширением применения технических средств. В частности, вероятнее всего, на выборах будет вестись видеонаблюдение, а его организация стоит недешево.

Во-вторых, в смету губернаторской кампании включены и возможные затраты на повторное голосование. По закону, второй тур назначается, когда ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от числа избирателей, пришедших на выборы.

Глава крайизбиркома также сказала об увеличении времени работы избирательных комиссий и ряде других причин роста затрат на предстоящую кампанию.

Мотив не звучал

Вопрос, с чем связано удорожание избирательных кампаний в России, обсуждали еще накануне президентских выборов. Повод был: выделенная на это Алтайскому краю сумма оказалась на 36,7% больше, чем в 2012 году (прошлые президентские выборы). Эксперты выдвигали разные версии. "Однако мотив "повторных выборов" тогда не звучал", — сказал Юрий Чернышов.

Юрий Чернышов,

председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки, профессор:

— Разные эксперты объясняли резкое повышение суммы тем, что в Алтайском крае много населенных пунктов, разбросанных на больших расстояниях друг от друга в сельской местности. Высказывались, однако, и мнения о том, что это реакция на высокий процент протестного голосования в регионе: предполагается, что с такими регионами нужно как-то больше работать.

Впрочем, экстраполировать эти выводы экспертов на нынешние губернаторские выборы Юрий Чернышов не стал. "Мне не хотелось бы считать деньги избиркома — на это есть соответствующие структуры", — пояснил он.

Вероятность второго тура

"Второй тур формально должны заложить в смету", — комментирует Станислав Андрейчук, член федерального совета движения в защиту прав избирателей "Голос". Второй вопрос, насколько он вероятен? Последний раз губернаторские выборы в два тура прошли в 2004 году, когда действующий глава региона Александр Суриков получил в первом туре всего 47,46% голосов, а во втором туре проиграл артисту Михаилу Евдокимову.

Но сегодня вероятность второго тура очень невелика, считает Юрий Чернышов.

Юрий Чернышов,

председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки, профессор:

— Недавно фонд “Петербургская политика” проводил экспертный опрос на близкую тему. И многие политологи оценили ситуацию сходно: как фактически предрешенную. В условиях, когда Кремлем после серии досрочных отставок уже назначены исполняющие обязанности губернаторов, у альтернативных кандидатов при нынешних правилах игры практически нет шансов на победу.

Если даже наметится какой-то "незапланированный" сильный кандидат, рассуждает политолог, то его, как, например, Анатолия Локтя в Новосибирске, могут просто убедить не идти на эти выборы.

Юрий Чернышов,

председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки, профессор:

— А для того, чтобы выборы не были вдруг сорваны, тоже давно уже отработаны соответствующие технологии. Поэтому никаких повторных выборов, скорее всего, не будет.

Так или иначе, смета губернаторской кампании-2018 еще не утверждена. А в ходе ее подготовки и проведения фактические затраты могут быть меньше как по результатам торгов, так и вследствие того, что повторное голосование не состоится. Вся экономия будет однозначно возвращена в бюджет региона, заверила Ирина Акимова.

За 4 года затраты возросли

160 млн рублей было заложено в региональном бюджете на проведение выборов губернатора в 2014 году. Примерно столько же и потратили. Ирина Акимова, сравнивая нынешнюю губернаторскую кампанию с предыдущей, поясняет: тогда не применяли видеонаблюдение, QR-коды (а они требуют и нового программного обеспечения, и обучения).

В целом кампания была менее технически оснащенной. К примеру, в 2014 году использовали 87 КОИБов, в 2018 будет использоваться 200. Сами КОИБы — в федеральной собственности. Но их техническое обслуживание надо оплатить из региональных средств. К тому же за четыре года возросли затраты и на оплату труда сотрудников избирательных комиссий, и на информирование.