Эксперты рассказали, что делать Томенко для победы на выборах губернатора

Легкие выборы

Среди тех регионов, где выборы для власти пройдут легко, называются Владимирская, Воронежская, Самарская и Тюменская области, Красноярский и Хабаровский края и Чукотка.

Здесь отмечается традиционно высокий уровень электоральной управляемости и большой эффект от назначения врио губернаторов из числа местных руководителей.

Средняя тяжесть

Похуже дела обстоят с выборами глав в Амурской, Ивановской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Орловской и Псковской областей, Москвы и Приморского края.

Сложные регионы

По мнению экспертов издания, в Алтайском крае, Кемеровской, Московской и Новосибирской областях,в Хакасии и Якутии выборы могут быть проблемными.

Что будет на Алтае?

Правда, из списка шести самых проблемных регионов Алтайский край выглядит лучше всего. Эксперты говорят, что у нас до отставки Карлина был очень большой запрос на перемены. Поэтому они советуют Виктору Томенко лишь найти правильную точку входа в регион.

Самый проблемный

А вот у наших соседей новосибирцев дела с выборной кампанией обстоят, по мнению собеседников "Ведомостей" хуже всего. Здесь врио губернатора стал ранее работавший главой администрации Вологды Андрей Травников.

Как пишут в издании, мотивация Травникова для работы губернатором не предъявлена общественности, а "химия" с местными элитами и населением не выработана, при этом в регионе есть сильные оппоненты. Например, может побороться за пост губернатора области мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть при поддержке влиятельного экс-губернатора Виктора Толоконского.

Устали от выборов

Однако общей бедой для сентябрьских выборов губернаторов станет проблема с явкой избирателей, говорят политологи. Ведь это будет вторая за год мощная мобилизация провластных избирателей после президентских выборов.

Эксперты прямо называют проблемной очевидную усталость избирателей после выборов президента, ожидание непопулярных реформ и рост чувствительности к негативным инфоповодам (в частности, к росту цен на бензин).