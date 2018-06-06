Эксперты рассказали, что делать Томенко для победы на выборах губернатора

9 сентября сразу в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов. Эксперты газеты "Ведомости" считают, что в ряде из них власть может столкнуться с проблемами по прохождению "своих" кандидатов. В числе таких "трудных" называют и Алтайский край, где 30 мая Владимир Путин отправил в отставку Александра Карлина и назначил врио губернатора Виктора Томенко.
Легкие выборы
Среди тех регионов, где выборы для власти пройдут легко, называются Владимирская, Воронежская, Самарская и Тюменская области, Красноярский и Хабаровский края и Чукотка.
Здесь отмечается традиционно высокий уровень электоральной управляемости и большой эффект от назначения врио губернаторов из числа местных руководителей.
Средняя тяжесть
Похуже дела обстоят с выборами глав в Амурской, Ивановской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Орловской и Псковской областей, Москвы и Приморского края.
Сложные регионы
По мнению экспертов издания, в Алтайском крае, Кемеровской, Московской и Новосибирской областях,в Хакасии и Якутии выборы могут быть проблемными.
Что будет на Алтае?
Правда, из списка шести самых проблемных регионов Алтайский край выглядит лучше всего. Эксперты говорят, что у нас до отставки Карлина был очень большой запрос на перемены. Поэтому они советуют Виктору Томенко лишь найти правильную точку входа в регион.
Самый проблемный
А вот у наших соседей новосибирцев дела с выборной кампанией обстоят, по мнению собеседников "Ведомостей" хуже всего. Здесь врио губернатора стал ранее работавший главой администрации Вологды Андрей Травников.
Как пишут в издании, мотивация Травникова для работы губернатором не предъявлена общественности, а "химия" с местными элитами и населением не выработана, при этом в регионе есть сильные оппоненты. Например, может побороться за пост губернатора области мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть при поддержке влиятельного экс-губернатора Виктора Толоконского.
Устали от выборов
Однако общей бедой для сентябрьских выборов губернаторов станет проблема с явкой избирателей, говорят политологи. Ведь это будет вторая за год мощная мобилизация провластных избирателей после президентских выборов.
Эксперты прямо называют проблемной очевидную усталость избирателей после выборов президента, ожидание непопулярных реформ и рост чувствительности к негативным инфоповодам (в частности, к росту цен на бензин).
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- Сюжет: Виктора Томенко назначили врио губернатора Алтайского края
- Сюжет: Выборы губернатора Алтайского края
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