Карлин может продолжить карьеру в Совете Федерации

Сейчас от губернатора в Совфед делегирован Михаил Щетинин. По данным источников "Банкфакса", ему не продлят мандат. Это место осенью 2018 года должен будет занять Александр Карлин.

Ранее полпред Сергей Меняйло на церемонии представления Виктора Томенко намекнул, что Карлин продолжит политическую карьеру. "Александр Богданович не уходит в никуда, применение его навыкам будет найдено", — заявил полпред.

Сам 66-летний Александр Карлин пока не озвучивал свои дальнейшие планы ни публично, ни, по данным altapress.ru, в кулуарах.

Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.

Томенко стал врио губернатора с 30 мая. Выборы нового главы региона пройдут 9 сентября.

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