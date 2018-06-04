Врио губернатора Томенко в джинсах прогулялся по Барнаулу

Сегодня, 08:06.
Политика

3 июня Виктор Томенко, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края, и глава города Сергей Дугин проехались по Барнаулу, сообщает официальный сайт Алтайского края. Во время прогулки по городу Томенко был одет неофициально — он был в ветровке, поло и джинсах.

Виктор Томенко и Сергей Дугин прогулялись по Барнаулу. Фото: Андрей Чурилов altairegion22.ru.
Виктор Томенко и Сергей Дугин прогулялись по Барнаулу. Фото: Андрей Чурилов altairegion22.ru.
Виктор Томенко и Сергей Дугин прогулялись по Барнаулу. Фото: Андрей Чурилов altairegion22.ru.
Виктор Томенко и Сергей Дугин прогулялись по Барнаулу. Фото: Андрей Чурилов altairegion22.ru.

Виктор Томенко и Сергей Дугин возложили цветы на Мемориале Славы, посетили набережную Оби, Нагорный парк, новые кварталы города.

Главе региона рассказали о крупных инфраструктурных проектах, реализованных в Барнауле в последние годы, и задачах по развитию города на ближайшую перспективу.

"Сегодня важно понять, насколько мы правильно движемся, оценить эффективность освоения средств, чтобы в дальнейшем претендовать на получение федеральных ресурсов", — сказал Виктор Томенко.

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