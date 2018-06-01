Врио губернатора Томенко заявил, что не планирует революционных движений

— Алтайский край один из ведущих регионов Сибири. Край наш с богатейшей историей и богатейшим потенциалом по разным направлениям. Серьезная работа, которая проводилась много последних лет, обеспечила его устойчивое позитивное развитие. Вижу своей задачей продолжение того фундамента, который был создан во многом благодаря усилиями и воле Александра Богдановича Карлина. Считаю необходимым опираться на этот фундамент.

Развитие края заключается в постоянном непрерывном устойчивом росте благосостояния его жителей и улучшении качества жизни. Убежден, что выполнить эту работу в одиночку невозможно.