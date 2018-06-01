Врио губернатора Томенко заявил, что не планирует революционных движений

1 июня в 12 часов в правительстве региона началась церемония представления врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил своего предшественника Александра Карлина и пообещал, что не планирует революционных преобразований.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Алтайский край один из ведущих регионов Сибири. Край наш с богатейшей историей и богатейшим потенциалом по разным направлениям. Серьезная работа, которая проводилась много последних лет, обеспечила его устойчивое позитивное развитие. Вижу своей задачей продолжение того фундамента, который был создан во многом благодаря усилиями и воле Александра Богдановича Карлина. Считаю необходимым опираться на этот фундамент.
Развитие края заключается в постоянном непрерывном устойчивом росте благосостояния его жителей и улучшении качества жизни. Убежден, что выполнить эту работу в одиночку невозможно.
Томенко также рассказал, что позвонил Карлину в день своего назначение.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— В течение первых полутора часов после подписания указа я позвонил Александру Богдановичу, представился ему, он меня поздравил и пожелал успехов. И мы договорились сегодня быть вместе в этом зале и участвовать в моем представлении.
Никаких настроений на революционные преобразования и действия нет. По прошлой работе я представляю тот объем работы, который был проделан вами и те внешние факторы, на которые повлиять невозможно. Несмотря на это край развивается.
Александр Карлин в ответ заявил, что считает взвешенным и своевременным решение Владимира Путина об обновлении губернаторского корпуса. Карлин поблагодарил за доверие Путина, который дважды назначал его на пост главы региона, и население края, которое выбрало его губернатором на всенародных выборах.
Экс-губернатор предложил объединиться вокруг нового главы региона и заявил, что у края отличное будущее.
Полпред Сергей Меняйло заявил, что "Александр Богданович не уходит в никуда, применение его навыкам будет найдено".
Карлину вручили орден "За заслуги перед Алтайским краем" I степени и статуэтку Сеятеля.
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