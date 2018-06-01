Врио губернатора Виктор Томенко прибыл в Барнаул на аэротакси

Самолет с Томенко приземлился в аэропорту Барнаула утром 1 июня. Нового главу региона прямо на взлетно-посадочной полосе встречали спикер АКЗС Александр Романенко и первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов.

Судя по фотографии, опубликованной на официальном сайте региона, Томенко прилетел из Красноярска на частном самолете Pilatus PC12/47, который принадлежит компании Dexter Air. Эта фирма предоставляет услуги аэротакси.

На сайте перевозчика не указана примерная стоимость чартерного перелета из Красноярска в Барнаул. Из открытых источников следует, что один километр перелета стоит 160 рублей. От Барнаула до Красноярска по прямой 653 км, таким образом перелет мог стоить около 100 тыс. рублей.

Сразу из аэропорта кортеж с Томенко поехал к зданию правительства края. Здесь в 12 часов начнется церемония представления Виктора Томенко краевым чиновникам и депутатам.

Горожане отмечают, что в связи с прибытием врио в центре Барнаула усилены меры безопасности. Корреспондент altapress.ru сообщает, что вокруг здания правительства много полиции, машин с мигалками. Вдоль проспекта Ленина стоят многочисленные экипажи ГИБДД. Светофор около ЦУМа работает на проезд по Ленина дольше обычного.

Публикация от Александра (@r_al_v) 31 Май 2018 в 8:58 PDT

Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru