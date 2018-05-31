Who is Виктор Томенко? Как отзываются о новом врио губернатора Алтайского края

Грамотный управленец

Сергей Меняйло,

полпред президента в СФО:

— Он грамотный, опытный, хоть и молодой, подготовленный и профессиональный управленец. Он долго работает в должности председателя правительства не самого простого края в Сибирском федеральном округе. Он уже перерос должность председателя правительства по факту. Он достоин того, чтобы руководить регионом.

Экономика — его конек

Как прокомментировал "ФедералПресс" красноярский политолог Василий Дамов, Алтайскому краю повезло с этим назначением.

Василий Дамов,

политолог:

— После отъезда Льва Кузнецова в Москву Виктор Томенко оставался последним "осколком" северной команды в Красноярске. Он был одним из умнейших людей в краевой власти, который отлично разбирался в экономике и никогда не лез в политику, никоим образом не фигурировал в политических и предвыборных процессах. Решение экономических вопросов — вот его конек. Про Томенко еще можно сказать, что он, как и Кузнецов, не очень публичная персона — не особо любит общение с журналистами. Мое резюме: Алтаю уже повезло с врио главы региона и вдвойне повезет, если Виктор Томенко выиграет выборы. При этом региону предстоит привыкать к совершенно другому стилю руководству, менеджменту и экономике. Виктор Томенко и Александр Карлин — это люди из разных эпох.

С Дамовым по поводу публичности Томенко и его отстраненности от политических игр согласен политолог Александр Чернявский.

Александр Чернявский,

политолог:

— Виктор Томенко — технократ-управленец из выдвиженцев "Норникеля". Думаю, он будет хорошим губернатором, если сможет найти сильного зама по политике.

Непубличный человек

В Красноярске тоже рассказывают, что Виктор Томенко непубличен, а губернаторская должность обязывает быть на виду, пишет Политсиб.ru.

Сергей Комарицын,

политолог из Красноярска:

— Томенко был очень хорошим директором Заполярного филиала "ГМК "Норильский никель" — гигантского предприятия. Затем он долго занимал должность главы правительства Красноярского края. Томенко держался в тени, был непубличным человеком, занимался решением конкретных вопросов и решал их нормально. Томенко хозяйственник, а губернатор — это политическая и публичная должность. У него есть нереализованный потенциал и хорошим губернатором он может быть.

Это потеря для Красноярского края

Вице-спикер красноярского заксобрания от ЛДПР Алексей Кулеш считает, что уход Виктора Томенко из правительства региона — это большая потеря, сообщает "Коммерсант".

Алексей Кулеш,

депутат красноярского законодательного собрания:

— Последние несколько месяцев Виктор Томенко завершал учебу в кадровом резерве администрации президента. Я понимал, что рано или поздно он "вырастет" и уйдет. Для Красноярского края это потеря.

По мнению вице-спикера, новая должность — это "профессиональный риск, но и возможность роста", так каr Алтайский и Красноярский края имеют "разные культурные традиции".

А вот однопартиец Кулеша из Алтайского края, депутат АКЗС Владимир Семенов сказал, что общественно-политическая ситуация в Алтайском крае "непростая": "Возможно, человек извне сможет принять правильные шаги по консолидации всех сил в регионе".

Предрекают чистки

Известный российский политолог Ростислав Туровский считает Виктора Томенко "жестким менеджером", которому предстоит большая работа с представителям алтайской элиты.

Ростислав Туровский,

политолог:

— Местные элиты могут сопротивляться, но он сможет справиться. Команда Карлина скомпрометирована, поэтому стоит ожидать чисток в региональном правительстве.

Человек из резерва Путина

Источник "Ведомостей" из числа людей, близких к Кремлю, рассказал, что хоть Виктор Томенко и работал в структурах "Норникеля", но не был назначенцем от бывшего вице-премьера Александра Хплопонина, который также вышел из "Норникеля".

На решение назначить Томенко врио губернатора Алтайского края повлияли два обстоятельства, поясняет источник: с одной стороны, Томенко не вписался в новую политическую реальность Красноярского края при врио губернатора Александре Уссе, а с другой — не было других серьезных претендентов на должность руководителя Алтайского края.

Виктор Томенко несколько лет состоял в президентском кадровом резерве и рассматривался на пост губернатора в одном из регионов еще до прихода Усса на пост врио губернатора в Красноярск, заявил другой близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей".

"Усс сам попросил Томенко остаться и работать председателем правительства. Так что все спекуляции не соответствуют действительности", — говорит политолог Евгений Минченко.

Представитель молодой команды

Томенко в 2017 году учился в организованной при поддержке администрации "школе губернаторов" РАНХиГС, известной необычными "командообразующими" испытаниями. "При подборе кандидатов это один из плюсиков. То есть не решающий фактор, но заметное конкурентное преимущество", — отмечает Минченко.

Андрей Колядин,

политолог:

— Связывать Томенко и Орлова (назначенного 30 мая врио губернатора Амурской области. — прим.ред.) с бизнес-интересами не стоит: все люди, назначаемые на ключевые посты, прекрасно ориентируются, кто есть кто внутри политического класса. Важно то, что оба принадлежат к одной из трех групп, из которых сейчас назначают губернаторов. Они представители программы по продвижению молодых во власть, предложенной первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Идеальный чиновник

Первый зампред законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко прокомментировал новое назначение Виктора Томенко на своей страничке в ВК, рассказав, какого прекрасного человека потерял регион: