Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации.
По данным агентства, Карлин написал заявление об отставке еще три дня назад. Документ датирован 28 мая.
Источники в правительстве Алтайского края подтвердили altapress.ru информацию об отставке губернатора.
66-летний Карлин возглавлял регион почти 13 лет — с августа 2005 года. На этот пост его назначили после гибели в автокатастрофе предыдущего губернатора Михаила Евдокимова.
Среди возможных причин отставки Карлина — курс на омоложение губернаторского корпуса и низкие результаты Владимира Путина в Алтайском крае на последних президентских выборах.
Обновлено 15.05
15 часов, на заседании краевого правительства, Карлин официально объявил о своем уходе. Подробности читайте здесь.
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