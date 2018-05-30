Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке

Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Владимир Путин и Александр Карлин в Белокурихе, август 2016. Фото: kremlin.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владимир Путин и Александр Карлин в Белокурихе, август 2016. Фото: kremlin.ru. Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Отчет губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин на барнаульском предприятии "СиСорт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин детский сад "Радуга" в Залесово. Фото: Александр Соколов. altapress.ru Александр Карлин принял у себя в кабинете Николая Валуева. Фото: altairegion22.ru. Александр Карлин побывал в гостях у молодых актеров и посадил деревья возле МТА. 9 октября 2012 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Фото: Наталья Лапина. altapress.ru Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил лучших спортсменов и тренеров Алтайского края. Барнаул, 28 декабря 2011 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин и Николай Герасименко на открытии поликлиники. Барнаул, 29 сентября 2009 года. Фото: Наталья Лапина. altapress.ru Александр Карлин, Владимир Путин, Татьяна Голикова. 19 июня, 2009г. Фото: Лариса Васильева. altapress.ru Встреча губернатора Алтайского края Александра Карлина со студентами. Барнаул, 3 марта 2010 года. Иллюстрация: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин не вспомнил еще одно главное событие: свое переназначение. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным агентства, Карлин написал заявление об отставке еще три дня назад. Документ датирован 28 мая.

Источники в правительстве Алтайского края подтвердили altapress.ru информацию об отставке губернатора.

66-летний Карлин возглавлял регион почти 13 лет — с августа 2005 года. На этот пост его назначили после гибели в автокатастрофе предыдущего губернатора Михаила Евдокимова.

Среди возможных причин отставки Карлина — курс на омоложение губернаторского корпуса и низкие результаты Владимира Путина в Алтайском крае на последних президентских выборах.

Обновлено 15.05

15 часов, на заседании краевого правительства, Карлин официально объявил о своем уходе. Подробности читайте здесь.