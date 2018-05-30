Почему губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку: 6 причин

1. Возраст.

Осенью 2017 года Александру Карлину исполнилось 66 лет. По этому показателю он входил в топ-10 наиболее возрастных губернаторов.

Незадолго до последнего дня рождения Карлина президент Владимир Путин на форуме "Валдай" заявил, что руководство страны намерено создать новый губернаторский корпус, который будет состоять "из молодых перспективных современных людей, которые думают о будущем в регионе и во всей России".

Смена руководителей субъектов РФ на молодых технократов постепенно продолжается до сих пор.

2. Результаты выборов.

Алтайский край традиционно показывал самые низкие проценты голосов за правящую партию и президента.

Например, на выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" в Алтайском крае не только получила самый плохой результат в стране (35%), но из-за низкой явки набрала на 111 тыс. голосов меньше, чем пять лет назад.

В 2018 году выборы президента снова показали, что Алтайский край по-прежнему в числе голосующих наиболее протестно. За Владимира Путина здесь отдали голоса только 64,66% избирателей (ниже только в Республике Якутия, где губернатор ушел в отставку 28 мая).

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил в регионе один из лучших результатов по стране (23,67%, больше только в Якутии). Газета "Ведомости" отмечала, что у губернаторов обоих регионов после выборов были наиболее низкие рейтинги, и предрекала отставку обоих руководителей до 10 июня.

3. Скандалы на выборах.

Алтайский край нередко гремел на всю страну серьезными нарушениями на выборах.

Например, в 2017 году на выборах в барнаульскую гордуму доля "досрочников" составила 28,4%. По подсчетам наблюдателей из общественной организации "Голос", результаты "Единой России" на досрочном голосовании оказались в 1,7 раз выше чем в единый день голосования. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что в столице края ситуация была "нездоровая", а глава регионального избиркома Ирина Акимова даже попала в шот-лист на увольнение, но в итоге свой пост сохранила.

Скандал случился и во время президентской кампании 2018 года, когда вице-губернатор Виталий Снесарь публично дал жесткие указания муниципалитетам, как обеспечить явку в 70%, и добавил, что из них 70% должны поддержать основного кандидата.

4. Низкий уровень жизни населения.

В Алтайском крае самая низкая заработная плата в Сибири. По итогам первого квартала 2018 года она, по данным Новосибирскстата, составила 23,3 тыс. рублей. Во всех остальных регионах федерального округа, за исключением Республики Алтай, она превышает отметку в 30 тыс. рублей, а в Красноярском крае составляет почти 42 тыс.

В целом, почти во всех рейтингах социально-экономического благополучия Алтайский край занимает одно из последних мест по стране.

5. Высокая протестная активность.

Недовольство уровнем жизни выражается не только в дни голосования. Нередко проблемы в той или иной сфере не разрешаются годами, и это заставляет людей выходить на улицы.

Последний пример — акция протеста барнаульских сирот, которые годами не могут получить положенное им по закону жилье. Наиболее горячей точкой остается Рубцовск. Здесь люди выходят на улицы против урезания льгот, повышения тарифов ЖКХ, плохих дорог, проблем с теплоснабжением и даже с требованием ввести режим ЧС во время паводка.

6. Снижение инвестиционной привлекательности.

За 2017 год Алтайский край опустился в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности сразу на 25 позиций вниз, с 29 на 54 строчку. По каким именно показателям край ухудшил результат, а по каким улучшил, пока неизвестно.

В лучших практиках 2017 года, по данным составителей рейтинга, Алтайский край звучит только в четырех показателях: оказание государственной финансовой поддержки, предоставление предпринимателя арендных площадей, создание порталов об инвестиционной деятельности и по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Эти действия в регионе оценили высоко и отметили улучшение.

Ранее Карлин утверждал, что добиться хороших показателей в этом рейтинге мешают местные предприниматели, которые во время опросов "очерняют" регион.