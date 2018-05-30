10 фактов об Александре Карлине

1. Детство

Сестра Александра Карлина, Ирма Карловна Гебель, живет в селе Королевка Тюменцевского района. Она носит другое отчество, потому что это "семейный секрет". У них также был старший брат Виктор, он умер в 1996 году.

Со слов Ирмы Гебель, село Медведка, где родился Александр Карлин, исчезло в 1957 году, когда ему было 6 лет. Детство Александра Карлина прошло в Королевке, там он окончил восьмилетнюю школу. Среднюю — в Вылкове. В 9-10 классах он жил в интернате, дома бывал на выходных.

"В субботу после уроков шли в интернат, обедали и выходили на трассу, чтобы добраться домой в Королевку — 12,5 километров. Летом на велосипеде, а зимой часто пешком, потому что далеко не всегда удавалось на попутке", — рассказывал Александр Карлин.

Будущий губернатор любил математику, "решал задачки наперегонки" с одноклассником. Он много читал, в том числе газеты, интересовался политикой. Выпустился из школы в 1968 году с золотой медалью.

Люди, учившиеся с Карлиным в одной школе, рассказывали, что он "очень любил учиться, особое рвение у него было к наукам". Одноклассники говорят, что "не замечали за ним никаких недостатков".

2. Семья

Родителями Александра Карлина были депортированные с территории Поволжья немцы. Отца забрали в 1942 году в трудармию, откуда он не вернулся. О матери известно лишь, что она "не была женщиной высокообразованной, но поощряла тягу к знаниям".

Жена, Галина Викторовна Карлина, уроженка Бийска. Работала нотариусом в Москве, сейчас на пенсии. В 2012 году стала третьей в рейтинге самых богатых жен губернаторов страны с размером капитала 18,7 миллиона рублей. Источник в администрации края пояснял, что столь высокий доход Галины Карлиной связан с расширением перечня услуг, которые могут оказывать нотариусы.

В 2008 году ей в судебном порядке запретили осуществлять нотариальную деятельность по причине нарушений правил и норм получения этой должности, но чуть позже она смогла восстановить свою лицензию.

Вместе со своей супругой Карлин воспитал двоих сыновей — Андрея и Виктора. Оба юристы. Андрей Карлин — основатель и глава фонда "Стимулирование правовых исследований", который, в свою очередь, является совладельцем Международного юридического института.

3. Как пришел к власти

7 августа 2005 года в автокатастрофе погиб Михаил Евдокимов, избранный на пост главы администрации края годом ранее. Владимир Путин назначил на его место заместителя Михаила Козлова с приставкой и. о.

Выборы губернаторов в России были отменены. Полпред в СФО Анатолий Квашнин предложил Владимиру Путину двух кандидатов — руководителя алтайского Агентства лесного хозяйства Якова Ишутина и начальника управления по вопросам госслужбы в администрации президента РФ Александра Карлина.

Президент остановился на Карлине и внес его кандидатуру на утверждение Алтайского краевого совета народных депутатов, который утвердил его на посту руководителя региона 25 августа 2005 года. В тот же день он принес присягу и стал главой администрации Алтайского края.

29 ноября 2007 года на очередном заседании АКЗС должность Карлина переименовали в губернаторскую.

4. Ход конем

В 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев предложил продлить полномочия Карлина. Депутаты АКЗС переизбрали его на новый пятилетний срок — до 25 августа 2014 года.

Губернаторские выборы в 2014 году были назначены на единый день голосования — 14 сентября. Чтобы остаться в должности, Александр Богданович подал в отставку по собственному желанию. Благодаря этому Путин смог принять его заявление и утвердить в качестве исполняющего обязанности главы региона.

На выборах Карлин набрал 72,97% и был избран губернатором региона на третий пятилетний срок. Его полномочия истекали 25 августа 2019 года.

5. Доходы

В 2017 году Карлин заработал 6,9 млн рублей, судя по официальной декларации. Это на 2,9 млн больше, чем годом ранее.

За губернатором числятся два гаража-бокса. Также у него в пользовании находятся квартира площадью 157,6 кв.м. и гостиничный номер площадью 196,3 кв. м.

Супруга бывшего губернатора Галина Карлина отчиталась о доходе в 203,8 тыс. рублей. Годом ранее она заработала 4,2 млн рублей, в 2015 году — 19,7 млн рублей. Падение доходов Галины Карлиной связано с тем, что в 2016 году она ушла на пенсию.

В собственности у супруги губернатора имеются два земельных участка, два жилых дома (560 кв. м. и 52,7 кв.м.), три квартиры (одна из них в общей долевой собственности) и два машиноместа.

6. Карлин и политические оппоненты

Наиболее значимым оппонентом Карлина был Анатолий Банных, который возглавлял финансово-промышленную группу "Сибма". Считается, что бизнесмен имел серьезное влияние на барнаульского мэра Владимира Колганова. Также он спонсировал алтайские отделения политических партий.

В 2006 году Карлин выказал недоверие Колганову и отрешил от должности главы города. Через месяц против экс-мэра возбудили уголовное дело в связи с работой управляющих компаний, проводивших приватизацию муниципального имущества в 2005–2007 годах. Но в дело прекратили из-за истечения срока давности. По данным altapress.ru, после своей отставки экс-мэр нашел работу в структурах Анатолия Банных.

Публичная политическая карьера Банных закончилась в 2009 году — после авиакатастрофы, в которой погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.

В последние годы в крае обсуждали противостояние Карлина с группой "Эвалар" и депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Конфликт начался после выборов в Госдуму в 2016 году.

7. Благие намерения

Ряд людей, близко сотрудничавших с Карлиным, заявляли, что его основное стремление направлено на то, чтобы сломать сформированное ни одним десятилетием мнение: "край депрессивный, в нем делать нечего, перспектив он не имеет". Исходя из этого он и выстраивал информационную политику администрации и заявлял, что "сажей мазаться не будет".

Губернатор не раз заявлял, что не понимает, когда жители края начинают очернять свой регион. "Что иногда у меня вызывает чувство разочарования, так это попытки интерпретировать все, что у нас происходит, через черные очки", — говорил Карлин.

Так, в традиционно невысоких показателях Алтайского края в рейтинге инвестиционного климата губернатор обвинял алтайских предпринимателей. По его мнению, они слишком сильно критикуют регион в опросах Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава края просил "не переходить границы в критике и не превращать ее в очернительство".

8. Губернатор-критик

На заседаниях правительства и различных совещаниях Александр Карлин нередко критиковал подчиненных. Его очень сложно было в чем-то обмануть: губернатор всегда приходил подкованный, хорошо разбирался в рассматриваемых вопросах, владел статистическими данными.

Так, в феврале 2018 года Карлин остался недоволен отчетом директора "Алтайского федерального центра агробиотехнологий" Алексея Гаркуши. По его данным, в центре работают 427 человек, 156 из них непосредственно занимаются наукой.

Губернатор парировал: "А по моим данным, их 131. Я живых считаю. А вы в каком-то виртуальном пространстве это делаете. Вы дождетесь, что я ваших работников начну считать не по головам, а по количеству мозгов".

Критика доставалась чиновникам даже за мелочи: например, скользкое крыльцо в мэрии Бийска. Говоря об этом в 2015 году, Александр Карлин заявил, что мэр города Николай Нонко "любит объяснять претензии к его работе недостатками предшественников", а в этот раз оправдается тем, что крыльцо досталось ему со времен руководства другого мэра.

9. Мощный оратор

Многие люди, которым приходилось лично общаться с губернатором, отмечают его ум и красноречие. И действительно, порой его выступления разбирали на цитаты. Он запустил в обращение много новых терминов и определений: вслед за ним мы заговорили о "темных силах" и "живопырках", "куриных фруктах" и "сосунах бюджета".

Некоторые цитаты губернатора оказались в некотором роде пророческими: "Я, как говорят, тоже серьезный мужчина, но выражение лица Алексея Улюкаева мне не нравится. Слишком пессимистичное".

Возможно, "продуктивность" Александра Карлина по выдаче мощных цитат связан с его любовью к чтению книг. Для них он всегда находил время в своем плотном графике.

"Стараюсь всегда находиться в окружении книг. Считаю, что они обладают магической силой воздействия. В последние годы читаю много, но бессистемно", — говорил губернатор.

10. Губернатором быть не мечтал

Александр Карлин говорил, что у него никогда не было жизненного плана стать губернатором: "Будучи юристом, я более 30 лет работал по основной профессии. А затем случилось то, что случилось".

Глава Алтайского края отмечал, что работа на его посту сложная, отнимает много времени и сил, что у него фактически нет свободного времени.

"В конце работы мой стол остается чистым. Это мое правило: ни один документ я не оставляю нерассмотренным, как бы сложно и тяжело не было. Работа может завершиться и поздним вечером, и в начале ночи", — рассказывал о своей работе глава края.

Александр Карлин заявлял, что "можно работать в любой профессии, это не уменьшит шансов стать губернатором".