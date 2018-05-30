10 фактов об Александре Карлине

Ушедший в отставку губернатор Александр Карлин руководил Алтайским краем почти 13 лет. Он был неоднозначной и любопытной политической фигурой. Altapress.ru собрал 10 блоков о различных эпизодах его жизни как на посту губернатора, так и до этого.
1. Детство
Сестра Александра Карлина, Ирма Карловна Гебель, живет в селе Королевка Тюменцевского района. Она носит другое отчество, потому что это "семейный секрет". У них также был старший брат Виктор, он умер в 1996 году.
Со слов Ирмы Гебель, село Медведка, где родился Александр Карлин, исчезло в 1957 году, когда ему было 6 лет. Детство Александра Карлина прошло в Королевке, там он окончил восьмилетнюю школу. Среднюю — в Вылкове. В 9-10 классах он жил в интернате, дома бывал на выходных.
"В субботу после уроков шли в интернат, обедали и выходили на трассу, чтобы добраться домой в Королевку — 12,5 километров. Летом на велосипеде, а зимой часто пешком, потому что далеко не всегда удавалось на попутке", — рассказывал Александр Карлин.
Будущий губернатор любил математику, "решал задачки наперегонки" с одноклассником. Он много читал, в том числе газеты, интересовался политикой. Выпустился из школы в 1968 году с золотой медалью.
Люди, учившиеся с Карлиным в одной школе, рассказывали, что он "очень любил учиться, особое рвение у него было к наукам". Одноклассники говорят, что "не замечали за ним никаких недостатков".
2. Семья
Родителями Александра Карлина были депортированные с территории Поволжья немцы. Отца забрали в 1942 году в трудармию, откуда он не вернулся. О матери известно лишь, что она "не была женщиной высокообразованной, но поощряла тягу к знаниям".
Жена, Галина Викторовна Карлина, уроженка Бийска. Работала нотариусом в Москве, сейчас на пенсии. В 2012 году стала третьей в рейтинге самых богатых жен губернаторов страны с размером капитала 18,7 миллиона рублей. Источник в администрации края пояснял, что столь высокий доход Галины Карлиной связан с расширением перечня услуг, которые могут оказывать нотариусы.
В 2008 году ей в судебном порядке запретили осуществлять нотариальную деятельность по причине нарушений правил и норм получения этой должности, но чуть позже она смогла восстановить свою лицензию.
Вместе со своей супругой Карлин воспитал двоих сыновей — Андрея и Виктора. Оба юристы. Андрей Карлин — основатель и глава фонда "Стимулирование правовых исследований", который, в свою очередь, является совладельцем Международного юридического института.
3. Как пришел к власти
7 августа 2005 года в автокатастрофе погиб Михаил Евдокимов, избранный на пост главы администрации края годом ранее. Владимир Путин назначил на его место заместителя Михаила Козлова с приставкой и. о.
Выборы губернаторов в России были отменены. Полпред в СФО Анатолий Квашнин предложил Владимиру Путину двух кандидатов — руководителя алтайского Агентства лесного хозяйства Якова Ишутина и начальника управления по вопросам госслужбы в администрации президента РФ Александра Карлина.
Президент остановился на Карлине и внес его кандидатуру на утверждение Алтайского краевого совета народных депутатов, который утвердил его на посту руководителя региона 25 августа 2005 года. В тот же день он принес присягу и стал главой администрации Алтайского края.
29 ноября 2007 года на очередном заседании АКЗС должность Карлина переименовали в губернаторскую.
4. Ход конем
В 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев предложил продлить полномочия Карлина. Депутаты АКЗС переизбрали его на новый пятилетний срок — до 25 августа 2014 года.
Губернаторские выборы в 2014 году были назначены на единый день голосования — 14 сентября. Чтобы остаться в должности, Александр Богданович подал в отставку по собственному желанию. Благодаря этому Путин смог принять его заявление и утвердить в качестве исполняющего обязанности главы региона.
На выборах Карлин набрал 72,97% и был избран губернатором региона на третий пятилетний срок. Его полномочия истекали 25 августа 2019 года.
5. Доходы
В 2017 году Карлин заработал 6,9 млн рублей, судя по официальной декларации. Это на 2,9 млн больше, чем годом ранее.
За губернатором числятся два гаража-бокса. Также у него в пользовании находятся квартира площадью 157,6 кв.м. и гостиничный номер площадью 196,3 кв. м.
Супруга бывшего губернатора Галина Карлина отчиталась о доходе в 203,8 тыс. рублей. Годом ранее она заработала 4,2 млн рублей, в 2015 году — 19,7 млн рублей. Падение доходов Галины Карлиной связано с тем, что в 2016 году она ушла на пенсию.
В собственности у супруги губернатора имеются два земельных участка, два жилых дома (560 кв. м. и 52,7 кв.м.), три квартиры (одна из них в общей долевой собственности) и два машиноместа.
6. Карлин и политические оппоненты
Наиболее значимым оппонентом Карлина был Анатолий Банных, который возглавлял финансово-промышленную группу "Сибма". Считается, что бизнесмен имел серьезное влияние на барнаульского мэра Владимира Колганова. Также он спонсировал алтайские отделения политических партий.
В 2006 году Карлин выказал недоверие Колганову и отрешил от должности главы города. Через месяц против экс-мэра возбудили уголовное дело в связи с работой управляющих компаний, проводивших приватизацию муниципального имущества в 2005–2007 годах. Но в дело прекратили из-за истечения срока давности. По данным altapress.ru, после своей отставки экс-мэр нашел работу в структурах Анатолия Банных.
Публичная политическая карьера Банных закончилась в 2009 году — после авиакатастрофы, в которой погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.
В последние годы в крае обсуждали противостояние Карлина с группой "Эвалар" и депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Конфликт начался после выборов в Госдуму в 2016 году.
7. Благие намерения
Ряд людей, близко сотрудничавших с Карлиным, заявляли, что его основное стремление направлено на то, чтобы сломать сформированное ни одним десятилетием мнение: "край депрессивный, в нем делать нечего, перспектив он не имеет". Исходя из этого он и выстраивал информационную политику администрации и заявлял, что "сажей мазаться не будет".
Губернатор не раз заявлял, что не понимает, когда жители края начинают очернять свой регион. "Что иногда у меня вызывает чувство разочарования, так это попытки интерпретировать все, что у нас происходит, через черные очки", — говорил Карлин.
Так, в традиционно невысоких показателях Алтайского края в рейтинге инвестиционного климата губернатор обвинял алтайских предпринимателей. По его мнению, они слишком сильно критикуют регион в опросах Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава края просил "не переходить границы в критике и не превращать ее в очернительство".
8. Губернатор-критик
На заседаниях правительства и различных совещаниях Александр Карлин нередко критиковал подчиненных. Его очень сложно было в чем-то обмануть: губернатор всегда приходил подкованный, хорошо разбирался в рассматриваемых вопросах, владел статистическими данными.
Так, в феврале 2018 года Карлин остался недоволен отчетом директора "Алтайского федерального центра агробиотехнологий" Алексея Гаркуши. По его данным, в центре работают 427 человек, 156 из них непосредственно занимаются наукой.
Губернатор парировал: "А по моим данным, их 131. Я живых считаю. А вы в каком-то виртуальном пространстве это делаете. Вы дождетесь, что я ваших работников начну считать не по головам, а по количеству мозгов".
Критика доставалась чиновникам даже за мелочи: например, скользкое крыльцо в мэрии Бийска. Говоря об этом в 2015 году, Александр Карлин заявил, что мэр города Николай Нонко "любит объяснять претензии к его работе недостатками предшественников", а в этот раз оправдается тем, что крыльцо досталось ему со времен руководства другого мэра.
9. Мощный оратор
Многие люди, которым приходилось лично общаться с губернатором, отмечают его ум и красноречие. И действительно, порой его выступления разбирали на цитаты. Он запустил в обращение много новых терминов и определений: вслед за ним мы заговорили о "темных силах" и "живопырках", "куриных фруктах" и "сосунах бюджета".
Некоторые цитаты губернатора оказались в некотором роде пророческими: "Я, как говорят, тоже серьезный мужчина, но выражение лица Алексея Улюкаева мне не нравится. Слишком пессимистичное".
Возможно, "продуктивность" Александра Карлина по выдаче мощных цитат связан с его любовью к чтению книг. Для них он всегда находил время в своем плотном графике.
"Стараюсь всегда находиться в окружении книг. Считаю, что они обладают магической силой воздействия. В последние годы читаю много, но бессистемно", — говорил губернатор.
10. Губернатором быть не мечтал
Александр Карлин говорил, что у него никогда не было жизненного плана стать губернатором: "Будучи юристом, я более 30 лет работал по основной профессии. А затем случилось то, что случилось".
Глава Алтайского края отмечал, что работа на его посту сложная, отнимает много времени и сил, что у него фактически нет свободного времени.
"В конце работы мой стол остается чистым. Это мое правило: ни один документ я не оставляю нерассмотренным, как бы сложно и тяжело не было. Работа может завершиться и поздним вечером, и в начале ночи", — рассказывал о своей работе глава края.
Александр Карлин заявлял, что "можно работать в любой профессии, это не уменьшит шансов стать губернатором".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.