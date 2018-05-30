"Добровольно и осознанно": Карлин официально объявил о своей отставке

Сегодня, 15:22.
Жизнь

Александр Карлин выступил с заявлением о своей отставке перед правительством края. Свое решение он объяснил необходимостью обновления состава органов власти, передает из зала заседания корреспондент altapress.ru.

Александр Карлин.
Александр Карлин. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Вчера в Москве я обратился с личным письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой о моей отставке. Это добровольное и осознанное решение.

По инициативе президента сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти. В первую очередь речь идет об исполнительной ветви: в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших дожностных лиц субъектов РФ.

В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться с вышеуказанным заявлением об отставке. Я благодарен руководству страны за оказанное мне доверие — дважды, в 2005 и 2009 годах.

На прощание губернатор охарактеризовал регион как "стабильный".

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Край имеет очень четкие внятные перспективы. Мы имеем пакет документов стратегического планирования, целый ряд программ развития нашего региона. Я абсолютно убежден в том, что глава государства наделит полномочиями врио губернатора Алтайского края достойного профессионала, который с полной ответственностью, эффективно будет исполнять свои обязанности.

В кулуарах говорят, что врио губернатора Алтайского края будет назначен 39-летний Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный государственный жилищный инспектор РФ.

Андрей Чибис.
Андрей Чибис.
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