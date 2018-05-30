"Добровольно и осознанно": Карлин официально объявил о своей отставке

— Вчера в Москве я обратился с личным письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой о моей отставке. Это добровольное и осознанное решение.

По инициативе президента сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти. В первую очередь речь идет об исполнительной ветви: в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших дожностных лиц субъектов РФ.

В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться с вышеуказанным заявлением об отставке. Я благодарен руководству страны за оказанное мне доверие — дважды, в 2005 и 2009 годах.