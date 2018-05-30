Биография Александра Карлина

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Политика

Александр Карлин возглавлял Алтайский край с 2005 года. Что известно о человеке, который руководил регионом 13 лет. 

Александр Карлин: время работать в команде.
Александр Карлин: время работать в команде. Фото: архив партии "Единая Россия".

Александр Карлин родился 29 октября 1951 года селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края.

В 1972 году он с отличием окончил Свердловский юридический институт, с 2007 года — доктор юридических наук.

С 1972 года работал в прокуратуре Бийска, затем был призван в армию. После демобилизации в 1974 года вернулся в прокуратуру Бийска, где работал следователем, помощником прокурора города.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке

В 1982 году был назначен заместителем прокурора Барнаула. 

В 1983 году был назначен начальником отдела прокуратуры Алтайского края.

В 1986 году Александр Карлин стал старшим прокурором управления Прокуратуры СССР, в 1989-1990 году работал помощником генерального прокурора СССР по особым поручениям.

Александр Карлин, выпускник вылковской средней школы.
Александр Карлин, выпускник вылковской средней школы.

В 1990 году был назначен заместителем начальника управления Прокуратуры СССР.

В 1991-1992 он занимал пост заместителя начальника управления, был начальником отдела по надзору за законностью во внешнеэкономической деятельности.

С 1992 стал руководить управлением по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генпрокуратуры РФ.

В 2000-2004 годах работал в Министерстве юстиции РФ.

В 2004-2005 годах был начальником управления Администрации президента России по вопросам государственной службы.

Александр Карлин во время работы в прокуратуре Бийска.
Александр Карлин во время работы в прокуратуре Бийска.

В 2005 году после того, как в автомобильной катастрофе погиб глава администрации края Михаил Евдокимов, на его место полпред СФО Анатолий Квашнин предложил президенту двух кандидатов — руководителя регионального лесного ведомства Якова Ишутина и начальника управления по вопросам госслужбы в администрации президента РФ Александра Карлина. Владимир Путин остановился на Александре Карлине, внес его кандидатуру на утверждение Алтайского краевого совета народных депутатов.

25 августа 2005 года Александр Карлин принес присягу и вступил в должность главы администрации Алтайского края. С 2007 года должность переименова, Александр Карлин стал губернатором Алтайского края.

18 июля 2009 года президент Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение АКЗС предложение продлить срок полномочий Александра Карлина. Депутаты приняли решение о наделении его полномочиями на новый пятилетний срок. 25 августа 2009 года Александр Карлин официально вступил в должность губернатора. 

14 сентября 2014 года на выборах Александр Карлин набрал 72,97% и был избран губернатором региона на третий пятилетний срок.

Женат, имеет двоих сыновей.

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