Глава Якутии подал в отставку

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию", – написал Борисов.

Борисов объясняет свое решение тем, что недавно прошли президентские выборы в России, и были поставлены "абсолютно новые" стратегические задачи на развитие страны. Республике нужен новый руководитель, отмечает Борисов. По его словам, он руководствуется интересами жителей Якутии и государства, пишут "Ведомости".

Ранее источники "Ведомостей" рассказали, что Борисов — в числе губернаторов, которых в ближайшее время могут отправить в отставку. Это может быть связано с высоким уровнем протестного голосования в этих регионах.