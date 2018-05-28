Глава Якутии подал в отставку

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию", – написал Борисов.
Борисов объясняет свое решение тем, что недавно прошли президентские выборы в России, и были поставлены "абсолютно новые" стратегические задачи на развитие страны. Республике нужен новый руководитель, отмечает Борисов. По его словам, он руководствуется интересами жителей Якутии и государства, пишут "Ведомости".
Ранее источники "Ведомостей" рассказали, что Борисов — в числе губернаторов, которых в ближайшее время могут отправить в отставку. Это может быть связано с высоким уровнем протестного голосования в этих регионах.
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