Силовики арестовали руководителя "Алтайкровли" Евгения Рыжака

По данным следствия, пристав вел исполнительное производство по делу "Алтайкровли". По нему действовал запрет на регистрационные действия в отношении главной понижающей электрической подстанции, расположенной в Новоалтайске.

Чтобы вернуть право совершать регистрационные действия, Рыжак предложил приставу взятку в 300 тыс. рублей. За это пристав должна была отменить меру принудительного исполнения. Однако сотрудница ФСПП обратилась в полицию, поэтому предприниматель не смог довести свои действия до конца.

Евгению Рыжаку предъявили обвинение в совершении преступления,предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере). Предпринимателя отправили в СИЗО на 2 месяца.

Что известно про Евгения Рыжака?

49-летний Евгений Рыжак — сын известного бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Николая Рыжака. Сам Евгений Рыжак в свое время также был депутатом АКЗС, однако в 2012 году его со скандалом не допустили на выборы — его фамилию вычеркнули из бюллетеней.

В разное время Евгений Рыжак был техническим директором, членом и председателем совета директоров "Алтайкровли".

Кто банкротит "Алтайкровлю"?

Иски о банкротстве "Алтайкровли" уже неоднократно поступали в Арбитражный суд Москвы (компания зарегистрирована на Рублевском шоссе в Москве). Так, в июле иск подавала компания "Газпром газораспределение Барнаул". Но было прекращено.

В октябре в суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Москве. Заявление было принято. Позже свои претензии в рамках данного дела заявили компании "РН-Спектр", "Картон и бумага", общественная организация "Вместе против рака". Однако не все заявления суд принял к рассмотрению по формальным признакам. Следующее заседание суда состоится 2 июля.