Алтайский край рухнул в рейтинге инвестиционного климата регионов

Сегодня, 12:46.
Экономика

Алтайский край занял 54-ое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2017 года, стало известно altapress.ru. Это на 25 позиций ниже прошлогоднего результата. Результаты рейтинга традиционно представили на Петербургском международном экономическом форуме 25 мая. 

Алтайский край. Серпантин на Белокуриху-2.
Алтайский край. Серпантин на Белокуриху-2. Фото: altapress.ru.

В тройку лучших вошли Тюменская область, Москва и Республика Татарстан. Из регионов Сибирского федерального округа в топ-20 пробилась только Новосибирская область. Республика Бурятия в число лучших не вошла, но показала один из самых высоких темпов, взлетев в рейтинге сразу на 35 позиций.

Какое место у Алтайского края?

Алтайский край ухудшил позиции. В прошлом году (по итогам 2016 года) наш регион занял 29-ю строчку, поднявшись сразу на 20 позиций. Однако в последнем рейтинге потерял прежние позиции. По каким именно показателям край ухудшил результат, а по каким улучшил, пока неизвестно.

В лучших практиках 2017 года, по данным составителей рейтинга, Алтайский край звучит только в четырех показателях: оказание государственной финансовой поддержки, предоставление предпринимателя арендных площадей, создание порталов об инвестиционной деятельности и по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Эти действия в регионе оценили высоко и отметили улучшение. 

Что за рейтинг?

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах уже пять лет составляют Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития. Каждый субъект получает оценку 44 показателей. Она ведется тремя способами: анализ статистических данных, опрос экспертов (для каждого региона — 30-40 человек) и опрос предпринимателей. Часть из них формируется по результатам прямых оценок местного бизнес-сообщества. Оцениваются регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и поддержка малого предпринимательства. 

По итогам 2017 года 78 регионов из 85 приросли по общем числу баллов, сообщила на форуме руководитель АСИ Светлана Чупшева, борьба за строчки в рейтинге была очень острой. По ее словам, чтобы сохранить прежнюю строчку, региону нужно было улучшить 7 показателей из 44, а чтобы прирасти - 20.

Еще в прошлом году губернатор края Александр Карлин обращался к представителям бизнеса, участвующим в опросе с просьбой не заниматься очернительством региона.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Когда мы самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что эта самокритичность должна иметь разумные рамки и не переходить в качество очернительства. Претензии к работе власти, контролирующих, правоохранительных ведомств не должны отменять и заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий в целом уровень работы этих структур.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров