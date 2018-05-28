Алтайский край рухнул в рейтинге инвестиционного климата регионов

Алтайский край занял 54-ое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2017 года, стало известно altapress.ru. Это на 25 позиций ниже прошлогоднего результата. Результаты рейтинга традиционно представили на Петербургском международном экономическом форуме 25 мая.
В тройку лучших вошли Тюменская область, Москва и Республика Татарстан. Из регионов Сибирского федерального округа в топ-20 пробилась только Новосибирская область. Республика Бурятия в число лучших не вошла, но показала один из самых высоких темпов, взлетев в рейтинге сразу на 35 позиций.
Какое место у Алтайского края?
Алтайский край ухудшил позиции. В прошлом году (по итогам 2016 года) наш регион занял 29-ю строчку, поднявшись сразу на 20 позиций. Однако в последнем рейтинге потерял прежние позиции. По каким именно показателям край ухудшил результат, а по каким улучшил, пока неизвестно.
В лучших практиках 2017 года, по данным составителей рейтинга, Алтайский край звучит только в четырех показателях: оказание государственной финансовой поддержки, предоставление предпринимателя арендных площадей, создание порталов об инвестиционной деятельности и по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Эти действия в регионе оценили высоко и отметили улучшение.
Что за рейтинг?
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах уже пять лет составляют Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития. Каждый субъект получает оценку 44 показателей. Она ведется тремя способами: анализ статистических данных, опрос экспертов (для каждого региона — 30-40 человек) и опрос предпринимателей. Часть из них формируется по результатам прямых оценок местного бизнес-сообщества. Оцениваются регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и поддержка малого предпринимательства.
По итогам 2017 года 78 регионов из 85 приросли по общем числу баллов, сообщила на форуме руководитель АСИ Светлана Чупшева, борьба за строчки в рейтинге была очень острой. По ее словам, чтобы сохранить прежнюю строчку, региону нужно было улучшить 7 показателей из 44, а чтобы прирасти - 20.
Еще в прошлом году губернатор края Александр Карлин обращался к представителям бизнеса, участвующим в опросе с просьбой не заниматься очернительством региона.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Когда мы самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что эта самокритичность должна иметь разумные рамки и не переходить в качество очернительства. Претензии к работе власти, контролирующих, правоохранительных ведомств не должны отменять и заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий в целом уровень работы этих структур.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.