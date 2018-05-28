Алтайский край рухнул в рейтинге инвестиционного климата регионов

В тройку лучших вошли Тюменская область, Москва и Республика Татарстан. Из регионов Сибирского федерального округа в топ-20 пробилась только Новосибирская область. Республика Бурятия в число лучших не вошла, но показала один из самых высоких темпов, взлетев в рейтинге сразу на 35 позиций.

Какое место у Алтайского края?

Алтайский край ухудшил позиции. В прошлом году (по итогам 2016 года) наш регион занял 29-ю строчку, поднявшись сразу на 20 позиций. Однако в последнем рейтинге потерял прежние позиции. По каким именно показателям край ухудшил результат, а по каким улучшил, пока неизвестно.

В лучших практиках 2017 года, по данным составителей рейтинга, Алтайский край звучит только в четырех показателях: оказание государственной финансовой поддержки, предоставление предпринимателя арендных площадей, создание порталов об инвестиционной деятельности и по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Эти действия в регионе оценили высоко и отметили улучшение.

Что за рейтинг?

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах уже пять лет составляют Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития. Каждый субъект получает оценку 44 показателей. Она ведется тремя способами: анализ статистических данных, опрос экспертов (для каждого региона — 30-40 человек) и опрос предпринимателей. Часть из них формируется по результатам прямых оценок местного бизнес-сообщества. Оцениваются регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и поддержка малого предпринимательства.

По итогам 2017 года 78 регионов из 85 приросли по общем числу баллов, сообщила на форуме руководитель АСИ Светлана Чупшева, борьба за строчки в рейтинге была очень острой. По ее словам, чтобы сохранить прежнюю строчку, региону нужно было улучшить 7 показателей из 44, а чтобы прирасти - 20.

Еще в прошлом году губернатор края Александр Карлин обращался к представителям бизнеса, участвующим в опросе с просьбой не заниматься очернительством региона.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: