Российские госкомпании заплатили за участие в Петербургском форуме больше миллиарда рублей

В 1,14 млрд рублей обойдется участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) крупнейшим российским госкомпаниям и госкорпорациям в 2018 году. Это в два раза больше, чем год назад, пишут "Известия".
Издание изучило тендерную документацию 41 системообразующей организации России, участвующих в ПМЭФ. В 2017-м этим же государственным компаниям и корпорациям участие в форуме обошлось в 590 млн рублей.
Больше всего в нынешнем году потратят на форум Сбербанк, ВТБ и Российский экспортный центр (РЭЦ). Их расходы на закупки к форуму составили 445 млн рублей. Главными статьями расходов стали непосредственно участие в форуме, информационно-рекламные услуги и изготовление стендов.
В Сбербанке редакции "Известий" сообщили, что рассматривают траты на ПМЭФ как инвестиции в свой имидж. В пресс-службе ВТБ сообщили, что только за титул генерального партнера банк заплатил 65 млн рублей.
Существенную часть затрат составили расходы на вечернюю программу форума. В этой развлекательной части мероприятия примут участие группа "Чайф", Валерий Сюткин и балет Бориса Эйфмана.
Справка
ПМЭФ проводится в России с 1997 года, с 2005 года — при участии президента. Каждый год форум посещают тысячи гостей и участников из десятков разных стран. Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Главная задача форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны.
В этом году форум пройдет 24-26 мая. Запланировано участие 15 тысяч человек более чем из 140 стран мира. Самыми представительными делегациями будут французская, японская и из Саудовской Аравии. Две первые возглавят главы государств - Эмиануэль Макрон и Синдзо Абэ. Также на форуме выступит директор—распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
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