Оздоровление АТБ: банк работает в обычном режиме

— 25 апреля Банк России объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка. В банке была введена временная администрация. Расскажите, пожалуйста, что это означает и что сейчас происходит с банком?

— Действительно, с целью повышения финансовой устойчивости Азиатско-Тихоокеанского банка Центробанк принял решение выступить инвестором АТБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Это было сделано для того, чтобы обеспечить непрерывность деятельности банка. Поэтому Банк России принял решение стать инвестором и провести докапитализацию АТБ.

Причины такого внимания регулятора понятны: Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших частных региональных банков нашей страны, а в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока – так и вовсе системообразующим и социально значимым. Банков, подобных АТБ, в России очень мало, и их присутствие на рынке жизненно необходимо: АТБ на протяжении уже более 25 лет выполняет важнейшую экономическую функцию по финансовому обслуживанию клиентов, которые живут и работают в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Как скажутся эти меры на деятельности банка?

— Мы уверены, что наши действия достаточно быстро приведут к положительным результатам. С этим согласны и независимые эксперты: авторитетное международное агентство Fitch уже улучшило прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского банка до позитивного уровня Rating watch positive.

— Теперь самые важные и волнующие людей вопросы: в каком режиме сейчас работает банк? Открыты ли отделения? Чего ожидать клиентам?

— АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства, совершая новые сделки и открывая депозиты. На сегодняшний день в банке проводятся все операции. За несколько дней банком было выдано более 1000 вкладов на общую сумму 610 млн рублей, а также одобрено 240 кредитов на 47 млн рублей.

В середине мая у нас открывается новый офис в Бийске (Алтайский край). Так что можно говорить о том, что все запланированные мероприятия, а также выход новых интересных банковских предложений на рынок осуществляется по плану, а работа всех банковских офисов – в штатном режиме.

В прошлом году Центробанк уже отработал механизм оздоровления банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора. И пример таких крупных финансовых структур, как Бинбанк, ФК "Открытие" и "Промсвязьбанк", показывает, что клиенты при этом сохраняют все свои средства, а банки продолжают свою работу на рынке. Более того, у них появляется дополнительная и очень надежная гарантия того, что все обязательства банка будут неукоснительно исполнены.