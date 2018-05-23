ВТБ из-за санкций больше не занимает деньги миллиардеру Дерипаске

Российский банк прервал сотрудничество с бизнесменом Олегом Дерипаской из-за американских санкций, под которые попал миллиардер и его бизнес. Об этом в интервью CNBC председатель правления ВТБ Андрей Костин, пишет РБК.
Андрей Костин,
председатель правления ВТБ:
— Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими его компаниям.
Однако в банке надеются, что проблема будет решена.
Андрей Костин,
председатель правления ВТБ:
— Потому что мы его большой кредитор, мы должны получить свои деньги и сделать это так или иначе.
На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Дерипаской из-за действий Минфина США, Костин ответил: "Конечно, и с компанией Rusal, до тех пор пока санкции не будут сняты".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.