ВТБ из-за санкций больше не занимает деньги миллиардеру Дерипаске

Андрей Костин,

председатель правления ВТБ:

— Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими его компаниям.





Однако в банке надеются, что проблема будет решена.

Андрей Костин,

председатель правления ВТБ:

— Потому что мы его большой кредитор, мы должны получить свои деньги и сделать это так или иначе.





На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Дерипаской из-за действий Минфина США, Костин ответил: "Конечно, и с компанией Rusal, до тех пор пока санкции не будут сняты".