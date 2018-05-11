Дерипаска вынужден отказаться от трех частных самолетов

Российский миллиардер Олег Дерипаска отказался от аренды трех частных самолетов Gulfstream G550 из-за санкций США, пишет Reuters.
Алиреза Иттихадьех, директор компании Freestream, которую владельцы воздушных судов наняли для их продажи, сообщил — самолеты принадлежат банкам Credit Suisse и Raiffeisen и были переданы через стороннюю компанию структурам Дерипаски по договорам лизинга. "Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску", — сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что владельцы решили продать самолеты, как только компании Дерипаски отказались от аренды. Reuters отмечает, стоимость нового Gulfstream G550 достигает 50 миллионов долларов, пишет znak.com.
Минфин США в апреле ввел очередные санкции против 24 россиян, в том числе Дерипаски и принадлежащих ему компаний. Американским организациям запрещено сотрудничать с ними.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.