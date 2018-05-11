Дерипаска вынужден отказаться от трех частных самолетов

Алиреза Иттихадьех, директор компании Freestream, которую владельцы воздушных судов наняли для их продажи, сообщил — самолеты принадлежат банкам Credit Suisse и Raiffeisen и были переданы через стороннюю компанию структурам Дерипаски по договорам лизинга. "Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что владельцы решили продать самолеты, как только компании Дерипаски отказались от аренды. Reuters отмечает, стоимость нового Gulfstream G550 достигает 50 миллионов долларов, пишет znak.com.

Минфин США в апреле ввел очередные санкции против 24 россиян, в том числе Дерипаски и принадлежащих ему компаний. Американским организациям запрещено сотрудничать с ними.