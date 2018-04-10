Не готовы к удару: как российский рынок пережил "черный понедельник"

В последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в "черный понедельник" 3 марта 2014 года. Тогда новость о проведении референдума о присоединении Крыма к России иностранные инвесторы восприняли как сигнал для распродажи рублевых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран. В результате всего за один день ведущие фондовые индексы обвалились на 11–12%. В то же время курс доллара и евро выросли на 1,1–1,7 руб., до 37 руб./$ и 51,2 руб./€, пишет "Коммерсантъ".

Краткое содержание

Роль геополитики

О новом пакете санкций США стало известно еще 6 апреля вечером. Но тогда не все до конца оценили масштаб бедствия. Некоторые аналитики называют происходящее "платой за беспечность и недооценку рисков", отмечая, что инвесторы слишком долго смеялись над расширениями санкционного списка, говоря, что это не имеет никакого значения для бизнеса.

Андрей Шеметов,

вице-президент, директор департамента глобальных рынков Сбербанка:

— Надо понимать, что сначала продавали те имена, которые попадали в санкционый список, когда уже пошла смена лидеров, мне кажется, здесь не надо искать глубокой подоплеки, потому что дальше уже продавали то, что могли. Потому что рынок у нас не самый ликвидный, и при даже не очень больших объемах он может сильно отреагировать, что мы и видели. Мое мнение, что нынешняя ситуация будет очень волатильная, и на текущий момент успокоенных боковиков, когда ничто никуда сильно не растет, не падает, мы не увидим в ближайшие несколько дней. Конечно, это сильно зависит от геополитики, но рынок надо принимать таким, какой он есть. Я не думаю, что есть паника на текущий момент, о панической продаже я бы не говорил, но то, что есть большая настороженность и все очень внимательно смотрят за новостями, это объективная реальность.

Продать по любой цене

"Вслед за падением акций Rusal и En+, а также после того, как по техническим причинам, связанным с введением санкций, в торговом терминале Bloomberg пропали котировки евробондов Rusal, иностранные инвесторы начали сокращать позиции всех российских ценных бумагах",— отмечает гендиректор "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. В итоге самые большие потери у производителя алюминия "Русала" (минус 20%), у металлургической компании "Мечел" (минус 19%), у принадлежащего сыну миллиардера Сулеймана Керимова золотодобытчика "Полюс" (минус 16%). Также минус 17% у Сбербанка, кредитовавшего часть попавших под санкции российских компаний, в том числе "Русал", и минус 14% у "Норникеля", в котором Олег Дерипаска владеет долей и чьи акции заложены по кредиту "Русала" перед Сбербанком.

Александр Крапивко,

портфельный менеджер:

— Падало все. Как обычно, когда происходит risk off, то есть бегство от рисков, то падает в основном то, что у основной группы инвесторов есть, и то, что можно быстро продать. И если "Газпром", например, упал процентов на 10, Сбербанк — на 15% и до 22% где-то, если считать локально, потому что Сбербанк — это самая любимая фишка российского рынка, и если надо что-то продать из России, то есть сократить вес, то, естественно, продают вот то, чего больше всего в порфелях. Сейчас нет надежных или ненадежных каких-то эмитентов на российском рынке. Собрался риск-комитет и сказал, что нужно срочно в наших портфелях снизить Россию с 3% до 2%, и поэтому надо продавать все пропорционально. Пропорционально начинает все продаваться, чего много в портфеле, то есть это, наверное, Сбербанк и "Норникель". Но, как говорится, продавать так называемые хвосты. И поэтому "хвосты" продаются, скажем так, по любой цене. У иностранных инвесторов, доля которых в портфеле российского рынка составляет проценты, у них нет приказа продать по определенной цене, у них есть приказ просто продать. А еще сегодня были margin calls, то есть, грубо говоря, у людей, у которых было какое-то "плечо" опять в наиболее имеемых акциях, портфелях, они и продавали тоже по любой цене. Margin calls заканчиваются, как только рынок перестает падать.

Национальная валюта

На обвал фондового рынка падением отреагировал и российский рубль. Курс евро на Московской бирже поднимался выше 75 рублей, доллар — выше 60,5 рубля.

Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро: официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 10 апреля, повышен почти на 74 копейки до 58,57 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 1,17 рубля, и 10 апреля ее курс составит 71,88 рубля, пишет "Росбалт".

"До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 58,5-61,5 рубля, евро — в коридоре 72,2-75,8 рубля", — отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

"Игроки ждут объявления ответных мер. Если они будут направлены против американского бизнеса, то может последовать вторая волна ослабления рубля", — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, пишет РБК.

Ослабление рубля к доллару — это инфляционный фактор, который может повлиять на решение Банка России относительно дальнейшей нормализации ключевой ставки. Если ЦБ на заседании 27 апреля не снизит ставку, то можно говорить о том, что рубль сохранит относительную стабильность до июня, но для экономики это минус, отмечает генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев, пишет "Новая газета".

Прогноз

Однако дальнейшего сильного снижения на рынке не ждут. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александра Данилова, паническая распродажа долговых бумаг российских компаний, не попавших в санкционный список, будет иметь ограниченный эффект.

"Госбанки и так уже под санкциями — они фондируются в основном за счет депозитов, а внешние долги постепенно гасят. Банкам и компаниям, у кого доступ к международным рынкам сохранился, вероятно, будет дороже там занимать, но не у всех есть в этом потребность",— отмечает господин Данилов.

К тому же российские фондовые индексы на 2/3 состоят из акций компаний-экспортеров, которые выигрывают от текущего ослабления рубля. 9 апреля рублевая стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к уровню 4 тыс. руб. за баррель, что всего на 4% ниже исторического максимума, установленного в декабре 2014 года.

"Через какое-то время эмоции утихнут, и инвесторы начнут обращать внимание на эти обстоятельства",— считает гендиректор "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

Поэтому уже в ближайшие дни активы российских компаний, не попавших напрямую под санкции, а также российский рубль могут частично отыграть снижение.

10 апреля правительство обсудит варианты поддержки компаний, попавших под санкции США. Подготовить варианты поддержки компаний, попавших под санкции, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству на совещании с вице-премьерами 9 апреля, пишет Газета.Ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песком 9 апреля сказал, что оказание поддержки бизнесу и иные меры реагирования на последствия санкций целиком и полностью находятся в ведении правительства. Но не исключено, что к решению проблемы подключится и президент. Песков сказал, что пока в графике Владимира Путина нет запланированной встречи с пострадавшими бизнесменами, но "это не значит, что она не может состояться в случае необходимости".

Между тем (по сообщениям СМИ) в ближайшее время власти США обсудят новые санкции против России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.