Рубль резко падает из-за американских "санкций против олигархов"

9 апреля с начала торгов на Московской бирже растут курсы доллара и евро, пишет "Росбалт". Эксперты связывают ослабление рубля с введенными Минфином США новыми санкциями в отношении российских бизнесменов.
Уже 10:29 мск курс доллара вырос на 54 копейки до 58,7150 рубля, а курс евро впервые с августа 2017 года преодолел рубеж в 72 рубля — до 72,0575 рубля. Рубль продолжил падать.
Напомним, что вечером 6 апреля стало известно, что Минфин США обнародовал новый санкционный список в отношении России. В этот список попали 24 крупных бизнесмена и 15 компаний. Уже на следующий день СМИ стали писать, что попавшие в "черный список" российские олигархи потеряли сотни миллиардов долларов из-за падения цены акций их компаний.
В первый день после выходных торги на российском рынке акций начались резким снижением основных индикаторов: упали индексы Московской биржи и РТС.
И вот на фоне этих сообщений произошло падение курса рубля.
Альтернативное мнение
Однако есть мнение, что в ослаблении рубля виноваты не только санкции.
Владислав Антонов,
аналитик "Альпари":
— Нельзя сказать, что он ослабился до указанных значений из-за новых санкций. В это время баррель Brent подешевел на 2,5% до $66,85. Считаю, что рубль оказался чувствительней к динамике цен на нефть, чем к новым санкциям.
Антонов добавляет, что негативной для рубля остается общая картина, как на нефтяном рынке, так и на фоне новых санкций против олигархов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.