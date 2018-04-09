Рубль резко падает из-за американских "санкций против олигархов"

Уже 10:29 мск курс доллара вырос на 54 копейки до 58,7150 рубля, а курс евро впервые с августа 2017 года преодолел рубеж в 72 рубля — до 72,0575 рубля. Рубль продолжил падать.

Напомним, что вечером 6 апреля стало известно, что Минфин США обнародовал новый санкционный список в отношении России. В этот список попали 24 крупных бизнесмена и 15 компаний. Уже на следующий день СМИ стали писать, что попавшие в "черный список" российские олигархи потеряли сотни миллиардов долларов из-за падения цены акций их компаний.

В первый день после выходных торги на российском рынке акций начались резким снижением основных индикаторов: упали индексы Московской биржи и РТС.

И вот на фоне этих сообщений произошло падение курса рубля.

Альтернативное мнение

Однако есть мнение, что в ослаблении рубля виноваты не только санкции.

Владислав Антонов,

аналитик "Альпари":

— Нельзя сказать, что он ослабился до указанных значений из-за новых санкций. В это время баррель Brent подешевел на 2,5% до $66,85. Считаю, что рубль оказался чувствительней к динамике цен на нефть, чем к новым санкциям.

Антонов добавляет, что негативной для рубля остается общая картина, как на нефтяном рынке, так и на фоне новых санкций против олигархов.