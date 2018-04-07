Спикер Госдумы Володин: необходимо поддержать подпавших под санкции бизнесменов

Российским властям нужно поддержать российских бизнесменов, на которые США распространили санкции. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Вячеслав Володин,
спикер Госдумы:
— Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны.
Володин сообщил, что будет обсуждать эти вопросы "со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест". Пока же понимания, в чем именно будет выражаться поддержка, у него нет.
Напомним, 6 апреля конгрессмены США пополнили "черный список" еще 24 персонами и 14 компаниями. В российском МИДе заявили, что это ударит скорее по простым американцам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.