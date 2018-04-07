Спикер Госдумы Володин: необходимо поддержать подпавших под санкции бизнесменов

Вячеслав Володин,

спикер Госдумы:

— Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны.

Володин сообщил, что будет обсуждать эти вопросы "со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест". Пока же понимания, в чем именно будет выражаться поддержка, у него нет.

Напомним, 6 апреля конгрессмены США пополнили "черный список" еще 24 персонами и 14 компаниями. В российском МИДе заявили, что это ударит скорее по простым американцам.