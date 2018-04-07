Спикер Госдумы Володин: необходимо поддержать подпавших под санкции бизнесменов

Сегодня, 15:56.
Политика

Российским властям нужно поддержать российских бизнесменов, на которые США распространили санкции. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Фото: kremlin.ru.

Вячеслав Володин,
спикер Госдумы:

— Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны.

Володин сообщил, что будет обсуждать эти вопросы "со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест". Пока же понимания, в чем именно будет выражаться поддержка, у него нет.

Напомним, 6 апреля конгрессмены США пополнили "черный список" еще 24 персонами и 14 компаниями. В российском МИДе заявили, что это ударит скорее по простым американцам.

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