США расширили санкции, Россия пообещала ответить жестко

В списке - глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, олигархи Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Роскомнадзора Александр Жаров и начальник Росгвардии Виктор Золотов. Полный список можно посмотреть на РБК.

Из компаний под санкции в этот раз попали ГАЗ, "Рособоронэкспорт", "РусАл", "Русские машины" и другие.

Санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что "они помогали правительству России", объяснили в правительстве США, пишет gazeta.ru

Минфин США:

— Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля.

У попавших в новый санкционный спискок заморозят активы, арестуют недвижимость и банковские счета на территории США. Также им запретят въезжать в страну.

Инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны будут в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями.

В российском МИДе пообещали дать "жесткий ответ", передает РИА Новости. В дипломатическом ведомстве призвали американский коллег поскорее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций.

Комментарий российского МИДа: