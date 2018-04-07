США расширили санкции, Россия пообещала ответить жестко

Против России ввели самые серьезные санкции за последние четыре года, пишет "Интерфакс". Конгрессмены США пополнили "черный список" еще 24 персонами и 14 компаниями. В российском МИДе заявили, что это ударит скорее по простым американцам.
В списке - глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, олигархи Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Роскомнадзора Александр Жаров и начальник Росгвардии Виктор Золотов. Полный список можно посмотреть на РБК.
Из компаний под санкции в этот раз попали ГАЗ, "Рособоронэкспорт", "РусАл", "Русские машины" и другие.
Санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что "они помогали правительству России", объяснили в правительстве США, пишет gazeta.ru
Минфин США:
— Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля.
У попавших в новый санкционный спискок заморозят активы, арестуют недвижимость и банковские счета на территории США. Также им запретят въезжать в страну.
Инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны будут в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями.
В российском МИДе пообещали дать "жесткий ответ", передает РИА Новости. В дипломатическом ведомстве призвали американский коллег поскорее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций.
Комментарий российского МИДа:
— Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб.
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