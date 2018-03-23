США заподозрили завод "Калашников" в связях с Россией

В США проводят расследование в отношении завода Kalashnikov USA в штате Флорида, который производит автоматы АК-47. По данным расследования, которое приводит Bloomberg, американская компания могла нарушить санкции и сохранить связи с российским "Калашниковым".
В ходе расследования ищут записи, связанными с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на государственные и местные налоговые льготы. Прокуроры также расследуют деятельность компании "RWC Group", которой принадлежит завод "Калашников" в Помпано-Бич. По данным издания, в расследовании говорится о связях концерна с высокопоставленными лицами из России, пишет "Лента.ру".
Внимание к заводу возросло после событий 14 февраля 2018 года, когда подросток во Флориде застрелил в школе 17 человек. В этом году RWC Group стала единственным американским дистрибьютором "Калашникова".
В 2014 году США наложили санкции на концерн "Калашников" и других российских производителей оружия. Такие меры были приняты в качестве реакции на события на Украине. RWC Group разорвала отношения с российской компанией, но сохранила за собой право использовать бренд.
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