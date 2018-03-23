СМИ рассказали, где работают родственники и друзья Путина

Михаил Путин — сын двоюродного брата президента Евгения Путина. В начале двухтысячных Михаил Путин работал в структурах Минздрава, в 2004-2007 годах — начальником медицинского управления "Газпрома", с 2007 года — зампред правления страховой группы СОГАЗ.

Путин был соучредителем двух фармацевтических компаний — "Биосат" и "Сателпром". Совладельцем обеих был президент РЖД и старый друг Владимира Путина Владимир Якунин. Сейчас обе компании не действуют.

Altapress.ru предлагает ознакомиться с публикацией о некоторых родственниках и друзьях главы государства. Все они занимаются бизнесом.

Еще один кузен и племянник

Самый известный бизнесмен — еще один кузен Путина Игорь. Он входил в руководство сразу нескольких банков, которые позже лишились лицензии и были обвинены в отмывании денег — "Мастер-банка", Промсбербанка, Русского земельного банка. Кроме того, Игорь Путин входил в совет директоров нескольких компаний, которые также обанкротились, говорится в публикации The Bell.

Сын Игоря Путина — Роман Путин, двоюродный племянник президента — служил в ФСБ и работал на госслужбе в Рязанской и Новосибирской областях. Роман Путин является совладельцем десятка компаний в регионах, а в 2014 году он основал консалтинговую компанию Putin Consulting со штаб-квартирой в Лондоне (потом сменила название и переехала в Россию), писали "Ведомости". В итоге Роман Путин ушел из консалтинга и начал заниматься микрофинансовым бизнесом.

Еще один двоюродный племянник Путина, Михаил Шеломов, до 2017 года трудился на скромной должности в судоходной компании "Совкомфлот". Журналисты из консорциума OCCRP нашли у него активы на $573 млн при официальной зарплате не более $8,5 тысяч в год. Внимание на это обратил телеканал "Дождь", подсчитав, что средний доход Шеломова пропорционально его доле владения составил свыше 5,5 млн рублей в день.

Солдат Путина

Знакомые Игоря Сечина называют его по-разному: секретарем, помощником, адъютантом, солдатом Путина, писали "Ведомости" в 2012 году. Как и Путин, Сечин родился в Ленинграде.

Когда и как Сечин познакомился с Путиным, изданию узнать не удалось. Но став в 1991 году председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, Путин взял Сечина к себе в аппарат, который Сечин через некоторое время возглавил.

Сечин работал с Путиным сначала в управделами, потом в администрации президента, потом в правительстве. 31 декабря 1999 года премьер Путин стал исполняющим обязанности президента и в тот же день подписал указ о назначении Сечина замглавы администрации президента.

Сечин ходил за Путиным как тень, вспоминает бывший кремлевский чиновник. Все собеседники издания уверены, что он безоговорочно предан Путину.

В середине 2004 года Сечин возглавил совет директоров "Роснефти". С 2012 года главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть". К марту 2014 года являлся собственником 0,1273 % акций компании стоимостью почти 3 млрд рублей. Председатель совета директоров госкомпании "Роснефтегаз".

По итогам 2016 года Сечин занял второе место в рейтинге Forbes среди самых дорогих руководителей российских компаний с доходом 13 млн долларов. 23 декабря 2016 года на большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, комментируя публикации о богатствах Сечина, порекомендовал руководителям корпораций с государственным участием "быть поскромнее" с недвижимостью и премиями.

По оценкам газеты "Ведомости" и журнала Forbes, Сечин — второй по влиянию человек в России после Владимира Путина.

Виолончелист и крестный отец

"Ближний круг" Путина, куда входят друзья и родственники президента, может контролировать $24 млрд, следует из расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Из документов "панамского досье" следовало, что близкий друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, возможно связан с офшорными компаниями с оборотом в миллиарды долларов. Ролдугин стал одним из героев скандала после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca.

Информацию об офшорах Путин назвал достоверной, однако отметил, что авторам расследования "и в голову не могло прийти", что Ролдугин все деньги направил на покупку музыкальных инструментов. "У Сергея Павловича уже ничего нет, он еще должен остался", — проникновенно заявил глава государства.

Сергея Ролдугина называют близким другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.

В расследовании Центра фигурируют еще так называемые друзья, у которых есть связанный с нефтегазовыми активами или деятельностью госкомпаний бизнес (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги).

Путин многократно опровергал наличие у себя несметных богатств. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил: "В гробу карманов нет".

Самый молодой миллиардер

Последние громкие новости об окружении Путина были в январе 2018 года. Bloomberg сообщил, что Катерина Тихонова, называемая СМИ младшей дочерью Владимира Путина, развелась с бизнесменом Кириллом Шамаловым, бывшим совладельцем нефтехимической компании "Сибур". Правда, развод могли оформить формально, чтобы избежать американских санкций.

Шамалов в 2016 году вошел в рейтинг Forbes, став самым молодым российским миллиардером (на тот момент ему было 34 года). Он занял 64-е место с состоянием $1,2 млрд. В этом году бизнесмен занял 74-ю строчку, журнал оценил его капитал в $1,3 млрд, пишет РБК.

Официально информация о браке Тихоновой и Шамалова никогда не подтверждалась, писали "Ведомости".

"Якобы дочь"

Катерина Тихонова через фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР) руководит проектом "Иннопрактика", который участвует в проекте Научно-технологической долины МГУ.

В ноябре 2017 года "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР).

Чистая прибыль фонда "НИР" в 2016 году, по данным "Контур-Фокус", составила 113,9 млн рублей. Выручка превысила 264 млн рублей. Фонд НИР работает под брендом "Иннопрактика". В его попечительский совет входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов, член совета директоров "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук и другие известные персоны.

Дом друзей Путина

В ноябре 2017 года сын российского бизнесмена Геннадия Тимченко продал квартиру в центре Москвы дочери другого близкого Путину бизнесмена Игоря Сечина, выяснил "Дождь". Речь идет о 11-этажном доме в Шведском тупике (его еще называют "домом друзей Путина"), где цена квартиры может достигать 1 миллиарда рублей. Средняя цена квадратного метра получается под 23 тысячи долларов.

Любопытная деталь: многие обитатели дома в Шведском тупике не покупали свои квартиры. Игорь Сечин, тогда работавший в администрации президента, получил ее от государства. Более удивительной выглядит история с Александром Чемезовым, младшим сыном главы "Ростеха" — в 2005 году он тоже получил квартиру от государства, пишет znak.com.

Обитатели Шведского тупика явно предпочитают закрытый круг общения и чужакам "вне окружения" не очень рады. В апреле Иван Тимченко, вероятно, сын Геннадия Тимченко, продал одну из своих четырех квартир. Покупателем стала Инга Каримова, дочь Игоря Сечина. Телеканал оговорился, что речь может идти о полных тезках детей Тимченко и Сечина.