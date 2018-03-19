Что нового мы узнали о Путине во время предвыборной гонки

Бандитский Петербург

Во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы Владимиру Путину приходилось спать с ружьем на даче. В фильме об этом эпизоде биографии рассказал друг президента виолончелист Сергей Ролдугин, пишет РИА Новости.

Путин, комментируя эту информацию, отметил, что про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой". По словам Путина, у себя на даче он ложился с помповым ружьем спать, это правда.

"Но времена были такие. Береженого бог бережет", — сказал президент.

Во время безработицы хотел таксовать

Путин рассказал, как чуть не стал подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге, когда ушел с работы из мэрии после проигрыша Анатолия Собчака на выборах градоначальника.

"Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", — сказал Путин, пишет Газета.Ru.

По его словам, хотя он никогда не хотел уезжать из Санкт-Петербурга, он благодарен, что его пригласили на работу, и он смог обосноваться в Москве.

О месте у "параши"

Президент РФ в фильме "Путин" отметил, что "место" каждой страны и ее национальных интересов в мире нужно определять не ультиматумами, а путем диалога. "У кого чье место и где и чьи национальные интересы — нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", — заявил он.

"Нам пытаются всегда показать, где наше место", — отметил глава государства. Отношение ряда стран к России после распада СССР Путин сравнил с уголовной средой, вспомнив кадры из фильма "Джентльмены удачи", где один осужденный говорит попавшему в камеру воспитателю детсада: "Ваше место у параши!".

"А нам не нравится это место, — подчеркнул президент. — Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса".

Дед "кашеварил" у Ленина и Сталина

Дед по отцовской линии Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а дед по материнской линии в годы Первой мировой войны проявил сострадание к врагу.

"Да, дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина в одной из подмосковных дач в Горках", — рассказал Путин в фильме.

Сам президент, по его словам, в этих резиденциях не был, "но отец рассказывал, что когда еще дед со Сталиным работал, он ездил туда к нему в гости, и его пускали туда, он наблюдал всю эту жизнь", передает ТАСС.

Вспоминая о деде по материнской линии Иване Шеломове, президент рассказал, что тот воевал в годы Первой мировой войны на русско-австрийском фронте. "Он увидел, что в него из окопа напротив целится солдат армии противника, и дед выстрелил первый", — рассказал Путин.

Продолжение этой истории рассказал режиссер Никита Михалков. По его словам, Иван Шеломов, услышав из вражеского окопа стоны раненого австрийца, не добил его выстрелом, а переполз к нему и перевязал ему рану, а тот в благодарность поцеловал ему руку. "И вот это сострадание свойственно русскому человеку. Я думаю, что это очень характерная часть нашего общего менталитета", — подытожил историю Путин, пишет bfm.ru.

Президентская рыбалка

Министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг предположения, что пойманная президентом России в 2013 году 20-килограммовая щука была якобы "подсажена на крючок специально. Он уверяет: это не было постановочной акцией, пишут "Вести".

"Для того чтобы подсаживать, в такую даль ехать не надо. Вот здесь на Москва-реку сел в лодку — и тебе подсаживают. Чего лететь туда, потом добираться машинами, вездеходами, рекой идти", — пошутил Шойгу.

Путин, рассказывая о пойманной тогда в Туве щуке, признался, что рыба, ставшая его самым крупным уловом, действительно весила 20 килограммов.

"Знаю, что были сомнения по поводу веса в 20 килограммов. Но ее взвешивали. И я думаю, что вряд ли снизу гирьку привешивали. Правда, внутри еще была рыбина приличная, то есть щука ее заглотила. Как бы там ни было, это самая большая моя гордость, потому что крупнее рыбы я больше не добывал", — сказал президент РФ.

Примитивная выдержка из Библии

В фильме "Валаам" президент назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "примитивной выдержкой из Библии", а содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей.

По мнению Путина, коммунистическая идеология очень сродни христианству. "Свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", — пояснил президент.

В Крым тайно перебросили бойцов ГРУ и морпехов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2014 году для разоружения армии Украины в Крыму российские власти тайно перебросили на полуостров подразделения морской пехоты и ГРУ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

"Да что Вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Януковича спасли от засады

Владимир Путин рассказал об операции по спасению экс-президента Украины Виктора Януковича. Службы наблюдения РФ зафиксировали местонахождение Януковича, когда он направился в Крым. "Но когда мне показали карту, стало ясно, что он скоро наткнется на засаду", — рассказал Путин.

Тогда было принято решение направлять кортеж Януковича в сторону берега.

"Мы им дали указание, куда надо выйти — на берег кортежем. И выставили вертолетную группу с отрядом спецназа на борту", — добавил российский лидер.

Сначала Янукович не хотел уезжать с Украины, но когда стало понятно, что в Киеве "договариваться не с кем", его перевезли на территорию России.

Стал молиться на коленях

Путин единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, несмотря на первоначальные данные о том, что пущенный в зал газ не подействовал.

"В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там, на Красной площади, расстреливать их, с целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить", — цитирует "Интерфакс" слова президента РФ.

По словам Кондрашова, после интервью Путин уже без микрофонов рассказал, что, отдав команду о начале штурма, пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал молиться перед иконами на коленях. Через какое время директор ФСБ доложил президенту: газ подействовал, штурм идет по плану.

Вертолет Путина с Сечиным обстреляли в Чечне

Вертолет президента РФ Владимира Путина попал под обстрел боевиков в начале 2000-х годов. Инцидент произошел во время посещения им высоты в Чечне, на которой героически погибли псковские десантники. После этого глава государства лично встретился с родителями убитых военных и пообещал им посетить место гибели десантников, несмотря на то что высота еще оставалась в тылу боевиков. Когда президентский борт прибыл на место подвига, его обстреляли.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — поделился российский лидер.

Как рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, который сопровождал тогда президента, после обстрела Владимир Путин дал указание подготовить резервный вариант маршрута на машинах, но на обратном пути сработал фугас. Сечин отметил, что тогда по счастливой случайности никто не пострадал, пишут "Известия".

Подлодка "Курск". Почему она "утонула"?

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" — это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", — заявил президент РФ Владимир Путин.



Он назвал случившееся огромной трагедией: "Что греха таить? Мы хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло", пишет "Росбалт".

Захватчики требуют посадки в Сочи. "Сбить!"

7 февраля 2014 года, за час до открытия Олимпиады, Владимиру Путину сообщили о захвате пассажирского самолета турецкой авиакомпании Pegasus. В это время президент ехал в автобусе с руководителями МОК на сочинский стадион "Фишт".



"Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать с Украины в Стамбул. Захватчики требуют посадки в Сочи", — рассказал глава государства.

Пилоты успели сообщить, что у одного из пассажиров бомба. Силовики решили поднять боевую авиацию. "Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: "В соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации… Сбить", — рассказал президент.



По словам Путина, он распорядился действовать в соответствии с планом. Однако очень скоро принял еще один звонок и узнал, что это была "пьяная выходка" одного из пассажиров, а лайнер скоро сядет в Турции.

Легенда о переводчике

5 декабря 1989 года толпа агрессивных людей подошла к особняку КГБ в Дрездене, чтобы заполучить архивы спецслужбы. Переговоры с людьми пришлось вести офицеру советской разведки Владимиру Путину, пишут "Вести".

"Выйдя к людям, я спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказал Путин.

"Меня спросили, почему я так хорошо говорю по-немецки? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, "ответить по легенде", сказать, что я переводчик", — вспоминает президент.

Факт

Фильмы о президенте РФ Владимире Путине показали и опубликовали во время предвыборной кампании. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что размещение в соцсетях фильмов о Путине не является нарушением, поскольку избирательное законодательство не регулирует интернет.

Владимир Путин на выборах президента РФ набрал 76,66% после обработки более 99% бюллетеней (утро 19 марта). Впереди — инаугурация и шесть лет четвертого президентства.