Путин не заплакал. Президент приехал после выборов на уличный концерт

В поствыборный вечер Владимир Путин приехал на Манежную площадь на концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России. Толпа встретила его радостным гулом. Президент сказал собравшимся речь, а провожали его скандированием "Путин, Путин, Путин".
Владимир Путин,
президент России:
— Я вижу в результате признание, доверие и надежду на то, что мы будем работать так же напряженно и ответственно. Нас ждет успех! Да!
Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. Мы обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России".
После того, как собравшиеся несколько раз громко произнесли фамилию президента, он в ответ закричал "Россия, Россия!". Толпа также подхватила эти слова. Закрывала митинг-концерт после выступления Путина его любимая группа "Любэ".
Напомним, что в поствыборную ночь в 2012 году Владимир Путин также приезжал на уличный концерт, где видеокамеры зафиксировали на его лице слезы. Путин тогда сказал, что это был ветер. Сейчас он не расплакался.
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