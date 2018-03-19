Путин не заплакал. Президент приехал после выборов на уличный концерт

— Я вижу в результате признание, доверие и надежду на то, что мы будем работать так же напряженно и ответственно. Нас ждет успех! Да!

Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. Мы обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России".