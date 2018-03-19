Путин не заплакал. Президент приехал после выборов на уличный концерт

Сегодня, 03:26.
Политика

В поствыборный вечер Владимир Путин приехал на Манежную площадь на концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России. Толпа встретила его радостным гулом. Президент сказал собравшимся речь, а провожали его скандированием "Путин, Путин, Путин".

Владимир Путин выступил на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: скрин с трансляции "Россия 24".
Владимир Путин выступил на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: скрин с трансляции "Россия 24".

Владимир Путин,
президент России:

— Я вижу в результате признание, доверие и надежду на то, что мы будем работать так же напряженно и ответственно. Нас ждет успех! Да!

Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. Мы обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России".

После того, как собравшиеся несколько раз громко произнесли фамилию президента, он в ответ закричал "Россия, Россия!". Толпа также подхватила эти слова. Закрывала митинг-концерт после выступления Путина его любимая группа "Любэ".

Уруру #Путин

Публикация от koval (@wmoval)

Напомним, что в поствыборную ночь в 2012 году Владимир Путин также приезжал на уличный концерт, где видеокамеры зафиксировали на его лице слезы. Путин тогда сказал, что это был ветер. Сейчас он не расплакался.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров